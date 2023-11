Jestli bude vláda takhle pokračovat dál, hrozí fatální radikalizace společnosti, říká Středula

Spolek Učitelská platforma obviňuje vedení odborů, že zneužilo stávku kantorů pro svůj prospěch. „Demonstrace na Malostranském náměstí o školství nebyla skoro vůbec. Protestovalo se proti věcem, které nevíme, zda můžeme či chceme změnit,“ vysvětluje členka vedení spolku Jana Servusová. Šéf odborů Josef Středula zneužití odmítá. „O stávce rozhodla Českomoravská konfederace odborových svazů spolu se školskými odbory,“ říká pro pořad Pro a proti. Pro a proti Praha 20:47 30. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protestní stávka odborů proti krokům vlády | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle Středuly byl pondělní protest, do kterého se zapojil milion lidí, jeden z největších, jaký se kdy v Česku odehrál. Důvody pro zapojení se byly podle něj různé.

„Byla to situace ve školství, ale i otázka růstu životních nákladů, důchody, energie apod. My jsme důvody jasně formulovali včetně toho, co se děje ve školství. Zapojení kolegů a kolegyň ve školství bylo opravdu grandiózní – připojilo se 7300 škol,“ říká Středula.

Spolku Učitelská platforma podle Servusové vadí celkové vyznění protestů. Platforma i ostatní spolky podle ní odvedly ve spolupráci se školskými protesty velký kus informační a propagační práce. Demonstrace ale prý vyzněla do ztracena.

„To, že se školy rozhodly k té, jak říká pan Středula, grandiózní účasti na stávce, není jenom zásluha odborů, na spoustě škol odbory vůbec nejsou, ale i naše zásluha,“ uvádí Jana Servusová.

Vadí jí kromě vyznění akce také volba řečníků. „Demonstrace na Malostranském náměstí nás vrátila trochu zpátky, bylo to spíš buntování než kultivovaný projev a zahájení oboustranné diskuse s vládou o tom, co je skutečně potřeba,“ dodává Servusová.

„Je mi to líto, protože kdyby se demonstrace využila k další propagaci tématu, že ve školství se dějí momentálně věci, které bychom měly zastavit nebo alespoň zmírnit, prospělo by to všem mnohem víc. Takto nevím,“ přiznává členka výkonného výboru Učitelské platformy a ředitelka základní školy.

Učitelé a ti druzí?

Podle Středuly je jedním z hlavních důvodů protestů enormní snížení životní úrovně obyvatel Česka. Od toho se odvíjí všechny další.

„Vysoká inflace a ceny energií, ohrožení pracovních míst, ohrožení konkurenceschopnosti, důchody, návrhy, které zhorší důchodové nároky… To jsou konkrétní důvody. Takový obrovský problém způsobila vláda České republiky a my na to reagujeme, navrhovali jsme řešení, ale vláda pokračuje dál. Jestli si myslela, že lidé kumulaci obrovských problémů lehce zvládnou, tak ne,“ naznačuje šéf odborů.

Oddělit učitelské požadavky a protesty od ostatních nepovažuje za správné.

„Očekával bych, že stejně jako jiné odborové svazy – ve stejný den probíhala i stávka v průmyslových subjektech – hovoří o problémech ve školství, že jsou důležité a že je potřeba je řešit systémově, řekne i Učitelská platformy a další, že problémy nejsou jen ve školství, ale i v dalších odvětvích české ekonomiky a musí se řešit všechny společně,“ nastiňuje.

Podle Servusové mají požadavky průmyslových sektorů řešit lokální odbory.

„Je na nich, aby vyjednávaly se svými zaměstnavateli o tom, že chtějí třeba zvýšit mzdu apod. To není důvod k tomu, aby odbory organizovaly celorepublikové nepokoje. Odbory jsou od toho, aby jasně formulovaly konkrétní požadavky na konkrétní objekt, ať je to ministerstvo, nebo konkrétní zaměstnavatel,“ naznačuje.

Vláda má šanci

Servusová nesouhlasí se Středulou v tom, že ekonomické problémy v české společnosti zavinila jednoznačně současná vláda.

„Je tady kontinuum a celosvětová ekonomická a politická situace, která současné vládě, ať by byla zastoupena jakoukoli stranu, velice ztěžuje fungování. Tato vláda se masivně soustředí na snižování státního dluhu, což přináší velký diskomfort do všech oblastí,“ míní Servusová.

„Vládu nehájím, ale rozhodně nejsem ten, kdo by ji kritizoval. O tom, kdo vládne, rozhodují svobodné volby, a ne nějaké výkřiky na náměstích,“ reaguje na požadavky účastníků pondělní demonstrace na demisi vlády Petra Fialy.

„Asi nemůžu očekávat od organizace, v jejímž čele stojí aktivní členka TOP 09, že bude požadovat odstoupení vlády,“ reaguje Středula. Sám prý také nikdy neformuloval, že by vláda měla padnout.

Středula se ovšem domnívá, že pokud koalice nebude soudržná, pak je lepší, když odstoupí.

„To je součást každého demokratického systému. A jestliže dochází k situaci, že lidé jsou s ní nespokojeni a vláda bude pokračovat dál, můžeme dospět také k fatální radikalizaci,“ dodává Středula.

Řešením by podle něj mohlo být, kdyby vláda požádala o důvěru. „Říkáme, že vláda má šanci, jednu z posledních, aby ukázala, že skutečně zemi chce spravovat směrem, který je ve prospěch Česka,“ naznačuje předseda odborů.

Poslechněte si celou debatu ze záznamu. Moderuje Jan Bumba.