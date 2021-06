Bývalý koordinátor Vobořil: Protidrogová politika pod ministerstvem zdravotnictví nebude fungovat

Už potřetí vláda Andreje Babiše (ANO) plánuje přesunout protidrogovou agendu z Úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví, ale opět se proti staví odborníci i opozice. Bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil (ODS) přesun odmítá:„Ministerstvo zdravotnictví neumí koordinovat nic,“ řekl Českému rozhlasu Plus. Praha 16:48 23. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil (ODS) | Foto: František Vlček / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Vobořil, který stojí v čele společnosti Podané ruce, má i další námitky: „Navíc mluvíme o i závislosti na tabáku nebo hazardu, což jsou tak velká témata, že jakýkoliv resort bude vždy limit, protože to musí být nadresortní.“

Poslanec Novák ujišťuje, že Rada vlády bude dál pracovat na koordinaci protidrogové politiky. „Dál tu bude nadresortní pohled. Ale sekretariát, který připravuje podklady i pro Radu, se plánuje organizačně přesunout pod ministerstvo zdravotnictví.“

„Dnes sekretariát nemá k dispozici kvalitní legislativce, nemá kvalitní zázemí, ale na ministerstvu by ho měl. Proto je za mě přesun sekretariátu rozhodně dobrým krokem,“ vysvětluje Novák.

Vobořil ale opakuje, že protidrogovou politiku nelze realizovat v rámci jednoho resortu: „Možná by to mohlo být v resortu vnitra, protože ten má kompetenčně nějakou koordinaci napříč státní správou.“

„Ale sekretariát Rady vlády je i sekretariátem jejího předsedy,“ dodává bývalý koordinátor. „Ve chvíli, kdy bude z Úřadu vlády přesunut, tak se přelévá gesce na ministra zdravotnictví a jsme v situaci, kdy ministerstvo není schopno prosadit vůbec nic, ani v tom, co dělali celá léta.“

Podle Vobořila je na pozadí přesunu tlak policie. „Respektive Národní protidrogové centrály, která má pocit, že protidrogovou politiku tímto umenšujeme, tedy jako by si nikdo neuvědomoval dopady tabáku a hazardu.“

Novák: Pro premiéra je protidrogová politika prioritou

Poslanec se však rozmělnění agendy po přesunu neobává. „Už několikrát premiér prohlásil, že protidrogová politika je pro něj prioritou. Jako jeden z mála premiérů v historii se aktivně účastní jednání Rady. I jeho zásluhou se od roku 2015 do roku 2021 zvýšil rozpočet o 148 procent.“

Proto je prý nesmysl tvrdit, že přesunem sekretariátu likvidujeme protidrogovou politiku.

„Dnes je ve třinácti zemích Evropské unie odbor protidrogové politiky řízen ministerstvem zdravotnictví. Nevnímám, že by gesční příslušnost sekretariátu zásadně ovlivňovala protidrogovou politiku státu,“ obhajuje přesun poslanec Marek Novák (ANO).

„V zahraničí jsou ministerstva gesčně postavena úplně jinak a mají pravomoc koordinovat. Naše ministerstvo má výsledky ty, že české děti do 16 let jsou zlatí medailisté v Evropě v kouření a opíjení, protože nejsme schopni vymáhat nejzákladnější principy zákona o dostupnosti. To ministerstvo je slabé,“ hodnotí resort zdravotnictví Jindřich Vobořil a shrnuje:

„Jestli to chcete pokazit, ponížit, udělat všechno pro to, aby věci nefungovaly, přesuňte je pod ministerstvo zdravotnictví.“