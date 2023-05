Unie chce sjednotit tresty za uplácení. Korupčníci teď můžou v různých zemích dostat půl roku i patnáct let

Evropská komise navrhuje tvrdší postihy za korupční jednání v členských státech Evropské unie. Trestní sazby, které jsou nyní u jednotlivých členů často rozdílné, by se tak měly částečně sjednotit. Unijní exekutiva také navrhuje vytvořit nový sankční list korupčníků ze států mimo blok. Unie návrhem reaguje i na to, že bezmála 70 procent unijních občanů považuje podle průzkumu Eurobarometru z loňského roku korupci ve své zemi za závažný problém. Brusel 17:43 3. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Cílem návrhu je lépe postihovat korupční jednání napříč Evropskou unií. Výsledkem by tak mělo být sjednocení pravidel a trestů, které jednotlivé státy ve vztahu ke korupci aplikují.

Sazby v různých členských státech za stejný čin se nyní podle místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové z hnutí ANO často velmi liší i mezi půl rokem a patnácti lety. Pro mnoho zemí to bude podle Jourové znamenat nutnost trestní sazby za korupci navyšovat.

„Legislativa je zastaralá – co země, to jiné typy trestných činů a trestů, to nedává smysl. Potřebujeme to sladit. V době, kdy máme odstraněné hranice a máme zde čím dál víc zločinu v digitálního prostoru, nedává smysl, abychom měli mozaiku různých reakcí na stejné činy,“ řekla místopředsedkyně pro Radiožurnál.

Návrh musí ještě schválit členské státy a Evropský parlament. Komise návrhem protikorupčního balíčku sleduje mimo jiné to, že bezmála 70 procent občanů Evropské unie považuje podle průzkumu Eurobarometru z loňského roku korupci ve své zemi za závažný problém.

Dosah i mimo EU

Nový balíček má za cíl bojovat s korupcí i mimo Evropskou unii. Vzniknout by měl nový sankční list, na který bude Evropská unie zařazovat významné korupčníky z třetích zemí mimo Evropskou unii.

Konkrétní osoby na seznam budou navrhovat členské státy nebo vysoký představitel Evropské unie pro zahraniční politiku a bezpečnost Josep Borrell. Zařazeným osobám může být pak zmrazen majetek nebo budou mít zákaz cestování do Evropské unie.