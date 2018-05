Protikuřácký zákon nás zničí, tvrdili někteří hospodští. Jaké mají zkušenosti po roce od zákazu?

V hospodách, restauracích a kavárnách si lidé přesně před rokem zapálili cigaretu naposledy. Na Světový den bez tabáku 31. května 2017 začal platit takzvaný protikuřácký zákon. Část hospodských následně mluvila o poklesu tržeb, a někteří dokonce o konci svých podniků. Server iROZHLAS.cz se proto po dvanácti měsících vrátil do několika restaurací, které oslovil v minulosti, aby zjistil, jak se s nařízením vypořádaly. Rok poté Praha 9:30 31. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Zdroj: Reuters

„Zákaz kouření odradil některé zákazníky od návštěvy hospody, ale jen nakrátko,“ hodnotí situaci po roce Pavel Kadeřábek, spolumajitel pražské restaurace Na Pasece sídlící na Vinohradech.

„Zpočátku hosté určitě ubyli, ale postupem času se to vrátilo, řekl bych do stejných kolejí,“ říká pro server iROZHLAS.cz.

„Máme kuřáckou zahrádku, takže lidé chodí přes léto tam. A v zimě si zvykli chodit ven na ulici, takže nějaký velký propad to pro nás není. Dolů šla jen trochu spotřeba piva,“ přibližuje.

Měsíc po zavedení zákazu měl přitom obavy o tržby, dnes v nařízení už problém nevidí.

„Preferoval bych, kdybych mohl zřídit kuřárnu. Máme to tady členité, takže bych mohl jeden salonek udělat kuřácký. Ale není to nic zásadního. Když to nebude, tak s tím nemám problém,“ podotýká Kadeřábek.

Zákaz kouření odradil některé zákazníky od návštěvy hospody, ale jen nakrátko, říká spolumajitel pražské restaurace Na Pasece Pavel Kadeřábek. | Foto: Anna Kottová | Zdroj: Český rozhlas

‚Jsem kuřák, ale zvykl jsem si‘

Majitel restaurantu Pod Petřínem na Malé Straně Václav Pazourek vloni uvažoval, že podnik kvůli poklesu tržeb zavře. Loňské léto i zima byla pro restauraci podle něj finančně horší.

„Po zákazu kouření se trochu strhla hysterie a léto bylo špatné. Zima také byla horší, i když nevím, zda to bylo kvůli protikuřáckému zákonu. A teď je to na takovém standardu, na který jsme byli zvyklí předtím,“ přibližuje Pazourek.

Zákazníci si také podle něj na zákaz zvykli. „Lidé loni v létě více vyhledávali zahrádky, aby mohli sedět venku a kouřit. Dnes si zvykli a už je jim téměř jedno, kam jdou. Když ví, že dostanou dobré služby, tak si jdou zakouřit ven a tolik jim to nevadí,“ dodává.

On sám jako kuřák opatření nakonec vítá. „Udělal bych nějaké výjimky, dalo by se o tom popřemýšlet a doladit to. I když jsem kuřák, tak ale musím říct, že na naši hospodu to má pozitivní vliv. My, co kouříme, tak jsme si na to zvykli, a musím říct, že to je lepší,“ uzavírá Pazourek.

Majitel restaurantu Pod Petřínem Malé Stran Václav Pazourek uvažoval, že podnik kvůli poklesu tržeb zavře. Loňské léto i zima byla pro restauraci podle něj finančně horší. | Foto: Anna Kottová | Zdroj: Český rozhlas

Některé hospody vydělávají méně

Některým hospodám ale tržby opravdu klesly. Méně peněz vydělává například pivnice U Mejly na pražském Andělu. „Oproti roku 2016 jsme zaznamenali pokles tržeb o asi dvacet procent,“ říká majitel Miloslav Mrštík. Dodává ale, že podnik si na sebe zatím vydělá.

Část hospodských se před rokem obávala první zimy, kdy bude venku chladno a hosté nebudou moct kouřit uvnitř ani na zahrádkách. Pivnice u Mejly má ale problém spíše v letních měsících.

„Tento podnik nemá zahrádku, takže léto je ještě horší, protože kuřáci míří na zahrádky. Chlapi, kteří šli na cigaretu a dvě piva, už sem nechodí,“ popisuje Mrštík.

A podotýká, že se stávajícím protikuřáckým zákonem nesouhlasí. „Lepší by byla varianta, aby mohly být podniky menšího rozsahu bez jídla a ryze kuřácké,“ navrhuje.

Některým hospodám ale tržby opravdu klesly. Méně peněz vydělává například pivnice U Mejly na pražském Andělu. | Foto: Filip Jandourek, Anna Kottová | Zdroj: Český rozhlas

‚Protikuřácký zákon ovlivnil venkovské hospody‘

Český svaz pivovarů a sladoven hodnotí protikuřácký zákon jednoznačně negativně. V Česku se loni podle jeho výkonné ředitelky Martiny Ferencové vyrobilo méně piva než předchozí rok. A kleslo prý také vypité množství čepovaného piva.

„V našich analýzách sice figuruje změna životního stylu, ale protikuřácký zákon a další opatření jednoznačně ovlivnil fungování zejména malých venkovských hospod, to má dopad nejen na spotřebu čepovaného piva, ale i na komunitní život v těchto obcích,“ říká pro iROZHLAS.cz Ferencová.

„Uvádí se, že důsledkem vysoké koncentrace regulatorních opatření v posledním roce, včetně již dříve zavedeného EET, uzavřelo své podnikání zhruba 3000 podniků. My toto číslo nemáme ověřené, ale v současné době připravujeme studii, která se na to zaměří,“ dodává.

Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek se stávajícím protikuřáckým zákonem rovněž nesouhlasí. „Asociace není zastáncem kouření v restauracích, ovšem nedomnívá se, že je nutné tuto problematiku řešit plošným zákonným zákazem,“ uvedl prezident asociace Václav Stárek.

A zároveň zmiňuje podle něj jeden z nedostatků zákona: „Nikdo nebyl schopen podnikatelům vysvětlit logiku a důvody, proč lze zřídit kuřárny ve veřejně přístupných prostorách jako například na letišti, v hotelu a podobně, ale není možné takovou kuřárnu zřídit v restauraci,“ uzavírá.