Poslanci opět nedokončili debatu o zmírnění protikuřáckého zákona. Proti je ministerstvo zdravotnictví

Provozovatelé menších hospod nebo barů, ve kterých se nepodává jídlo, by se také podle poslaneckého návrhu mohli rozhodnout, jestli bude podnik kuřácký nebo nekuřácký.

Autor návrhu poslanec Marek Benda (ODS) věří, že zmírnění nakonec poslanci schválí. „Zase jsme se o kousek posunuli a zdá se mi, že ve sněmovně převládá nálada, že by měl být zákon propuštěn do druhého čtení a tam s ním nějak případně pracovat. Jestli tam máme 85 podpisů poslanců a někteří další deklarovali, že to podporují, tak si myslím, že to sněmovnou projde,“ řekl Benda Radiožurnálu.

Proti zmírnění zákazu kouření je vláda a hlavně ministerstvo zdravotnictví v čele s Adamem Vojtěchem (ANO).

Kdy se sněmovna k přerušené debatě vrátí, není zatím jasné. Mohlo by to být už ve čtvrtek, pokud by to Benda navrhl a poslanci souhlasili.