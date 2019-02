Padělky léků na předpis bude eliminovat nový systém. Lékárník však může vydat i neověřené balení

Všechna balení léků na předpis budou muset mít od soboty nové ochranné prvky. Nařizuje to evropská směrnice, která má zabránit pronikání padělků léčiv do lékáren. Jedním z nových ochranných prvků je i takzvaný 2D matrix kód, pomocí kterého budou lékárníci v centrálním evropském úložišti ověřovat pravost balení. Praha 21:14 4. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výdej léků v lékárně (ilustrační fotografie) | Foto: Reuters

Lékárníci budou moci podle ministerstva zdravotnictví vydávat i ty léky na předpis, které se nepodaří ověřit v souvislosti s novým protipadělkovým systémem. Týkat se to má léčiv, která berou od spolehlivých dodavatelů a jsou si jisti jejich pravostí.

„Pokud lékárník při nejlepším vědomí odebírá lék standardní distribuční cestou a balení není zkrátka možné ověřit, je pak ve veřejném zájmu, aby ten lék vydal pacientovi. To má samozřejmě přednost před technickým ověřením,“ řekl Radiožurnálu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Když se lék nepodaří ověřit, neznamená to, že by šlo hned o padělek. Důvodů může být více – možná nastala chyba na straně výrobce, který balení, respektive šarži, nezanesl do systému, případně může dojít k poškození 2D matrix kódu.

Případně se může stát, že lékárník narazí na balení s 2D matrix kódem od výrobce, který ho už nějakou dobu používá, ale tím, že bylo vyrobené před 9. únorem, tak není evidovaný v systému. Jinak každý takový problém samozřejmě budou muset lékárníci hlásit a výrobce to bude muset napravit.

Investice přes půl miliardy

Výjimka bude platit po dobu ročního přechodného období. Ověřování léků zavádí od devátého února evropská směrnice, která má zabránit pronikání falešných léčiv do lékáren. Těch se v Evropě objevuje stále více.

„V roce 2011 byl počet podnětů a v loňském roce jsme se vyšplhali až na 53 podnětů,“ vysvětlila ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.

Lékárny si kvůli novince musely pořídit nové čtečky, které dokážou přečíst 2D matrix kód. Kromě toho budou muset v nemocničních lékárnách přijmout několik lidí navíc, protože zatímco dosud stačilo načíst celou krabici léků, ve které je například stovka balení, nyní budou muset každou krabičku ověřovat samostatně.

Česká lékárnická komora spočítala investice na zhruba 600 milionů korun a dlouhodobě požaduje finanční kompenzaci od státu. To ale ministr zdravotnictví Vojtěch odmítl. Podle lékárníků taky není systém moc dobře připravený. Upozorňují, že to může vydávání léků zkomplikovat. Podle dřívějších informací lékárníků totiž systém jako potenciální padělek označí až jedno procento léků.