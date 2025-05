Protiruské sankce spíš míří na Německo a na nás, míní Dostál. Farský: Moskvu bolí, vždyť je chce zrušit

Evropská unie uvalila na Rusko další balík sankcí, tentokrát se vztahují na plavidla převážející ruské ropné produkty a na další osoby blízké Kremlu. Podle europoslance Ondřeje Dostála (Stačilo!) je to velká chyba. „Lze říct, že se jedná o sankce na Německo, které se potácí v krizi,“ argumentuje v pořadu Pro a proti a dodává, že mnohem víc poškozují Západ. „Ukazuje se, že sankce Rusko bolí,“ odpovídá jeho kolega ze STANu Jan Farský. Pro a proti Praha 21:59 25. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Evropská unie uvalila na Rusko další balík sankcí | Foto: Jakub Stadler, Zuzana Jarolímková | Zdroj: Koláž Český rozhlas

Podle Evropské komise sankce fungují, Rusko musí prodávat své suroviny se značnou slevou, prodražuje se mu tím válčení. Souhlasíte s tímto zdůvodněním, pane Dostále?

Ondřej Dostál (Stačilo!): Podle mě mají nějaký vliv, ale pouze velice malý. Jak vidíme, tak po třech letech neznamenaly ztrátu schopnosti Ruska vést válku. Naopak – otočilo vývoz svých produktů, například do Číny, která na tom obrovsky bohatne.

Evropa přitvrzuje sankce proti Rusku. „Lze říct, že se jedná o sankce na Německo," říká Ondřej Dostál (Stačilo!). „Slyšíme je to zlehčovat. Ale ukazuje se, že sankce Rusko bolí," odpovídá Jan Farský (STAN).

Lze ale říct, že se jedná o sankce na Německo, které se potácí v krizi a hospodářském úpadku. A protože Německo jde dolů, tak jdou dolů i ostatní země střední Evropy jako třeba Česká republika.

Takže efekt sankcí na Rusko je malý, na nás bohužel významný. Pane Farský, jak to vidíte vy?

Jan Farský (STAN): Jednou z podmínek Ruska, aby vůbec přistoupilo na jednání o možném příměří, bylo okamžité zrušení sankcí. Takže se ukazuje, že sankce Rusko bolí. Slyšíme je to zlehčovat, že je sankce nebolí a že větší problémy jsou pro Západ.

Je to součást ruské propagandy, aby narušili západní jednotu v uvalování sankcí. Chápu, když to říkají z Moskvy. Úplně nechápu, když to slyším od člena Evropského parlamentu. Ale v pořádku, každý si může říkat, co chce, a tak to máme.

Ale sankce samozřejmě reálně dopadají. Rusko se muselo převést na válečnou ekonomiku. Muselo se obrátit na Čínu a ti si Rusko ve slevě kupují – levně od nich odebírají to, co potřebují. A dodávají jim právě tolik, aby Rusko dále sláblo a stávalo se jejich provincií. Z Ruska už vlastně Vladimir Putin udělal čínskou provincii.

Sankce by mohly být přísnější, ale musí na nich být shoda v celé Evropě, což je docela těžké. Viděli jsme to v minulosti, kdy zvláště Maďarsko často blokovalo a zdržovalo jakékoliv sankce. Vzhledem k tomu, že Maďarsko má k Rusku nejblíž, tak když zdržuje sankce a je s ním v úzkém kontaktu, tak to je jasný důkaz toho, že Rusku sankce vadí a škodí mu.

Evropa bez nástrojů

Pane Dostále, má mimo sankcí Evropská unie nějaké jiné nástroje, jak zatlačit na Kreml?

Dostál: Já se obávám, že nikoliv. Ani sankční cesta, ani ta vojenská v tento moment nejsou dostupné. Jsme zkrátka příliš slabí. Ten velmocenský konflikt bude muset být ukončen mezi Spojenými státy a Ruskem a na stanovisku pana Trumpa bude záležet, jestli to skončí spíše rychle, nebo pozdě.

Teď nevím, jestli jsem dobře rozuměl. Říkáte, že Evropa je příliš slabá a nemá vůbec žádné šance ovlivnit Rusko?

Dostál: Nemá nástroje, jak na Rusko účinně zatlačit. Objektivně, kdyby je měla, tak by ta válka už dávno skončila. Vyzkoušeli jsme úplně všechno, co šlo. Válka patrně skončí kompromisem, ke kterému potřebujeme spíše diplomaty než vojáky a ekonomický nátlak. Snad se to stane co nejdříve.

Pane Farský, vy si nemyslíte, že Evropa je příliš slabá a nezbývá než přihlížet, jak se domluví Donald Trump s Vladimirem Putinem?

Farský: Zaprvé musím říct: děsí mě slova komunistického europoslance, ale asi by mě neměla překvapovat. Říká, že máme znovu odebírat energie od Ruska a živit tak stát, který útočí na Ukrajinu, zabíjí civilisty a dopředu řekl, že jeho cílem je i Česko a označil nás za nepřátelskou zemi. To je přeci úplně strašlivé.

Říká: „Živme si svého vraha, svého agresora.“ To snad nemůže myslet vážně. Může to balit do krásných, sladkých slov, ale tohle říká.

Druhá věc, Evropa samozřejmě má sílu – kdyby nevadily Rusku sankce, tak pořád nevolá po tom, ať se zruší, nebo nešíří dezinformaci, jak kvůli tomu trpí celá Evropa. Evropa trpí kvůli válce, kterou rozpoutal Putin na Ukrajině, a doplatila na to, že byla závislá na ruských energiích. Znovu vytvořit tuto závislost znamená, že Evropu znovu ženeme do područí Ruska.

Pane Dostále, jak jste se dostal k myšlence, že Rusko je tak mocné a nenahraditelné, že Evropanům nezbývá, než se mu přizpůsobit?

Dostál: Ono není tak mocné nebo nenahraditelné, ale Evropa nemá dost síly na to, aby ho vojensky porazila nebo ekonomicky zničila.

Jak jste k tomu dospěl?

Dostál: Tak, že tři roky Evropa dělá všechno, co může, a Rusko je stále zde. Čili ty nástroje nefungují. Nutno ale říct, že i naši spojenci v Severoatlantické alianci – Turci – přes TurkStream stále dováží plyn a budou ho posílat i na Slovensko nebo do Maďarska, což prosperitě všech těch států prospěje.

Přenesme se chvilku do světa pana Farského, kde se od Ruska úplně odřízneme. To znamená, že budeme mít extrémně drahé suroviny a extrémně drahé LNG, převážně ze Spojených států. V takovém případě náš průmysl přestane být konkurenceschopný a patrně z velké části přejde do USA.

Poslechněte si celý rozhovor.