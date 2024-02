‚Provádíme v kontejnerech složité operace.‘ Polní nemocnici popisuje bývalý náčelník armády Šedivý

Izraelská armáda má zájem o polní nemocnici české armády. Radiožurnálu to exkluzivně řekla ministryně Jana Černochová (ODS), která jednala o humanitární situaci v Pásmu Gazy se svým izraelským protějškem Jo'avem Galantem. Mezinárodní projekt podle Černochové inicioval italský ministr obrany. „V sestavě kontejnerů jsou i velké operační sály a rentgeny,“ popsal polní nemocnici pro Radiožurnál bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR Jiří Šedivý. Rozhovor Praha/Tel Aviv 21:44 9. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR Jiří Šedivý | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas Plus

Když se řekne polní nemocnice, co všechno se do zahraničí posílá?

Polní nemocnice je poměrně velká jednotka. Je potřeba uvést, že s nimi máme zkušenosti. Měli jsme ji v Afghánistánu, v Iráku, v Albánii i na dalších misích.

Kontejnery jsou vybavené kompletním zdravotnickým zařízením, počínaje vstupními prohlídkami, ale v sestavě kontejnerů jsou i velké operační sály, kde se provádí složité operace, jsou tam rentgeny. Je to zkrátka nemocnice, která je velmi komplexně vybavena.

Její příprava je složitá a samozřejmě drahá. Musíme mít všechny lékaře, kteří jsou vybraní misi, připravené. Připravit musíme i management, který se bude o nemocnici starat, protože logistická podpora je náročná.

Realizace islámského náboženství má hodně omezujících podmínek pro vyšetřování například žen. Příprava lékařů tak netkví jen v tom, aby se seznámili se zařízením a se specifiky, která jsou pro zdravotnictví známá v jednotlivých komunitách, ale i s kulturními záležitostmi, což někdy vytváří složité prostředí.

Stejně jako v roce 1948 i nyní stojíme po boku Státu Izrael a jsme připraveni mu poskytnout jednoznačnou podporu v právu na sebeobranu a pomoc v boji proti palestinským teroristům Hamás.

Ministryně obrany Jana Černochová Radiožurnálu řekla, že by zřejmě polní nemocnice byly na lodích v Rudém moři. Předpokládám, že to bude logisticky o to náročnější, než pokud by byla na souši?

Existují přímo zdravotnické lodě, které jsou zařízené jako nemocnice. Vybavení takových nemocnic je podobné nemocnicím, které jsem již popisoval. Je důležité, v jakém přístavu nemocnice bude.

Samozřejmě je komplikovaná přeprava materiálu nebo příchody a odchody lidí. Je to organizačně hodně náročné, ale předpokládám, že tam bude zkušený tým zahraničních manažerů a lékařů. Mluví se o Italech a případně Egypťanech.