Prověrky, posílení rad a univerzitní nemocnice. Válek chce kvůli kauze Motol zavést preventivní opatření

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) chce kvůli korupční kauze v motolské nemocnici zavést pro ředitele velkých organizací přímo řízených ministerstvem prověrky na stupeň důvěrné. Dalšími opatřeními má být posílení dozorčích rad a zavedení univerzitních nemocnic. Válek to řekl v nedělním diskusním pořadu Za pět minut dvanáct televize Nova.

Jedním z obviněných je dlouholetý ředitel motolské nemocnice a někdejší sociálnědemokratický ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Policisté obvinili také jeho náměstka Pavla Budinského nebo vlivného advokáta a tehdejšího šéfa České unie sportu Miroslava Janstu.

Podle Válka celý systém fungoval jako mafie. Poukázal na to, že policie hlavní obviněné odposlouchávala řadu let a Ludvík byl v té době ministrem, kandidátem do Senátu a měl opakovaně negativní ekonomické prověrky. „Je to obrovská skvrna, ale není to systémový problém. Mám přes 70 přímo řízených organizací a toto se týká jedné z nich. Přesto musí dojít k některým dalším změnám,“ řekl Válek.

Jedním z plánovaných opatření mají být prověrky na stupeň důvěrné. „Chci, aby všichni ředitelé velkých přímo řízených organizací měli déčkové prověrky, tedy prověrky na úrovni důvěrné. Ty jsou podle mého názoru daleko lepší než ty, které nařídil můj předchůdce Adam Vojtěch (za ANO), i když i ty měly chránit systém,“ řekl Válek.

Univerzitní nemocnice

Kromě toho by v čele nemocnic měly být podle Válka daleko silnější správní či dozorčí rady. „A současně si myslím, že ta situace nazrála k tomu, abychom přesvědčili poslance, senátory a budoucí vládu, že by měly vzniknout univerzitní nemocnice,“ dodal.

Zavedení takzvaných univerzitních nemocnic se podle Válka v Evropě ukazuje jako jeden z nejlepších nástrojů proti podobným korupčním kauzám.

Vláda změnu formy fakultních nemocnic z příspěvkových organizací na univerzitní schválila už v roce 2012, nakonec se tak ale nestalo. Univerzitní nemocnice měly být podle návrhu neziskové, měly být odstátněny a v zákonu měla být pojistka proti jejich privatizaci.

Ředitele by jmenovala správní rada složená ze zástupců školy, státu a kraje. V dozorčí radě by byli zástupci státu, školy a nově i zaměstnanců. Nemocnice měly mít možnost smluvních odměn zaměstnanců, nemusely by se řídit platovými tabulkami.

Národní centrála proti organizovanému zločinu stíhá v kauze kolem motolské nemocnice 18 lidí, kteří čelí obvinění za úplatkářské trestné činy, dotační podvod, praní špinavých peněz nebo poškození finančních zájmů EU. Hlavním podezřelým hrozí až 12 let vězení.