Prověřte zásah v Lipníku nad Bečvou, žádá Chovanec. Už to řešíme, vzkázalo Policejní prezidium

Ministr vnitra Milan Chovanec z ČSSD žádá policejní prezidium, aby prověřilo zásah v Lipníku nad Bečvou. Prezidium se bude případem zabývat. Policisté během návštěvy prezidenta Miloše Zemana v Lipníku zasahovali proti protestujícím. A zadrželi muže, který pouštěl Modlitbu pro Martu. Lipník nad Bečvou 15:33 9. 11. 2017 (Aktualizováno: 15:55 9. 11. 2017)

„Požádal jsem Policejní prezidium o prověření zásahu v Lipníku nad Bečvou. Informace dostupné z médií otevírají naprosto oprávněné otázky. Policie na ně musí jasně odpovědět!" napsal na sociální síti twitter ministr vnitra Milan Chovanec.

Policejní prezidium už připustilo, že začalo případ řešit. „Policejní prezidium ve čtvrtek požádalo krajské ředitelství o zaslání souhrnné informativní zprávy týkající se včerejšího zákroku v Lipníku nad Bečvou. Krajské ředitelství zprávu zpracuje během příštího týdne,“ uvedla policie na svém twitteru.

Protest v Lipníku nad Bečvou

Prezidenta Miloše Zemana čekali ve středu v Lipníku nad Bečvou protestující. Při jeho příchodu na náměstí pustili z okna prvního domu restaurace Modlitbu pro Martu a několik desítek lidí všech věkových generací pak vytáhlo červenou kartu.

„Modlitba ale nedozněla, protože do námi pronajatých prostor nad restaurací U Marka, odkud jsme hudbu pouštěli, vtrhla policie v civilu, která nás donutila skladbu zastavit. Poté zatkla Jaroslava Hensla, který hudbu pouštěl, a asi 2,5 hodiny ho držela u výslechu,“ popsala pro iROZHLAS.cz iniciátorka protestu Marie Šuláková.

„Chtěli jsme slušnou formou vyjádřit, že se nám nelíbí, že prezident Miloš Zeman chce být i v následujících pěti letech prezidentem. Nechtěli jsme panu prezidentovi mítink narušit,“ dodala.

Zvukař se ale podle Libora Hejtmana z krajského ředitelství policie Olomouckého kraje dopustil přestupku. „Jednapadesátiletý muž narušil svou hlasitou produkcí řádně ohlášené setkání občanů s prezidentem České republiky,“ uvedl Hejtman.

„Policisty byl opakovaně vyzván, aby zanechal svého protiprávního jednání. Následně byl zajištěn a eskortován k podání vysvětlení. Je podezřelý z přestupku proti právu shromažďovacímu,“ doplnil Hejtman.

Henslovi tak hrozí pokuta až 15 tisíc korun. Podle něj ale setkání prezidenta s veřejností protest nenarušil.

„Byli jsme skupinka protestujících s červenými kartami, pustili jsme hudbu, kterou jsme na nás chtěli upozornit, ale že bychom tím shromáždění narušili, pocit nemám. Narušení mítinku bych si představoval jinak. Nechci se chovat protizákonně," řekl Hensl.

Ke konci písně podle něj přiběhlo do propůjčené místnosti asi osm černě oblečených mužů s kamerou a nařídili mu, ať hudbu okamžitě vypne. Zásah mu tak přišel přehnaný.



„Můj pocit je, že použili hrozně moc lidských zdrojů na přerušení protestu, který nebyl tak významný, aby na to použili takové komando. Byla to demonstrace síly, vypadal jsem jako nebezpečný zločinec," podotkl Hensl.

Zákon o právu shromaždovacím: účastníci se mají zdržet všeho, co by narušilo řádný a pokojný průběh shromáždění. Podpis: Václav Havel. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 9. listopadu 2017

Kvůli zásahu už padlo trestní oznámení

Organizátoři protestu už podali trestní oznámení mířící na zasahující policisty. „Podala jsem trestní oznámení na neznámého pachatele, který odvedl ze soukromého prostoru mého přítele Jaroslava Hensla. Policisté byli v civilu bez jakéhokoli označení, ale před zadržením se mu prokázali,“ uvedla pro iROZHLAS.cz jedna z organizátorek protestu Simona Hradílková, dcera bývalého disidenta a polistopadového ministra vnitra Tomáše Hradílka, který se na náměstí v Lipníku také objevil.

Prezident ve středu zahájil třídenní návštěvu Olomouckého kraje a do Lipníku na setkání se členy zastupitelstva, místních spolků a s veřejností přijel po návštěvě olomoucké mlékárny Olma. Jde o pátou Zemanovu návštěvu v tomto kraji během jeho působení v prezidentské funkci. Ve čtvrtek jej čekalo setkání s obyvateli Mohelnice a Zábřehu, v pátek má namířeno do Vápenné na Jesenicku.