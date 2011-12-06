Provize z pražských jízdenek končí u lobbisty Rittiga, tvrdí protikorupční fond
Z pražského dopravního podniku organizovaná skupina vyvádí peníze. S touto informací přišel bývalý ředitel rozvědky Karel Randák z Nadačního fondu proti korupci. Finance prý jdou například z předražených dodávek náhradních dílů, pohonných hmot nebo z výroby jízdenek. Minimálně ve dvou případech figuruje firma Cokeville Asset napojená na lobbistu Ivo Rittiga.
Protikorupční fond má důkazy, podle kterých existuje smlouva mezi Rittigem a zprostředkovatelskou firmou Cokeville Asset z Britských panenských ostrovů o vyplacení provizí na Rittigův účet.
Vývoj v kauze Rittig: pravomocné osvobození a odškodné
- Stát zaplatil 16 milionů korun na odškodném lidem stíhaným v jízdenkové kauze. Chtěli ale o dost víc
- ‚Pro dovolání nejsou zákonné podmínky.‘ Rittig a Dvořák jsou definitivně osvobozeni
- Jízdenková kauza: osvobození Rittiga i Dvořáka je pravomocné. Oba budou po státu vymáhat odškodné
- Lobbista Rittig dostane od státu téměř milion korun. Odškodné získá kvůli jízdenkové kauze
„Od ledna 2007 do února 2008 se jednalo o 73 milionů korun, které prokazatelně odešly na jeho účet ze společnosti Cokeville,“ uvedl Randák.
Na základě smlouvy má podle něj firma Cokeville Asset vyplácet Rittigovi provize ve výši 160 tisíc eur měsíčně a další procenta ze zisku. Ze strany Rittiga navíc nemusí dostat žádné plnění.
Na podezřelé okolnosti Dopravním podniku hlavního města Prahy (DPP) nedávno upozornila kauza předražených jízdenek. Společnost Neograph, která je pro DPP dodávala, měla uzavřenou smlouvu s firmou Cokeville Asset. Za zprostředkování smlouvy mezi Neographem a DPP měla Cokeville dostat z každého lístku 17 haléřů. Dopravní podnik smlouvu s dodavatelem jízdenek nedávno rozvázal.
Dalším takovým případem je podle Randáka nákup pohonných hmot, kde figuruje rovněž firma Cokeville. Dopravní podnik údajně nakupuje pohonné hmoty od firmy Čepro přes prostředníka a část těchto peněz prý jde opět na Panenské ostrovy.
Protikorupční fond dnes upozornil také na propojení s advokátní kanceláří Šachta a partneři, která podle nashromážděných dokumentů za Rittiga žádala vyplacení peněz od Cokeville.
Primátor má o dokumenty fondu zájem
Randák vyzval pražský magistrát, aby na základě zveřejněných dokumentů podal trestní oznámení. Pokud to neudělá, podá ho prý protikorupční fond. Primátor Bohuslav Svoboda má o dokumenty fondu zájem.
00:00 / 00:00
Karel Randák z Nadačního fondu proti korupci a náměstek pražského primátora Josef Nosek v Ozvěnách dne Radiožurnálu
„Praha by takovéto materiály velmi ráda uvítala na svém stole a pochopitelně by ve smyslu těchto materiálů jednala. Platí stále to, co říkám. V okamžiku, kdy budeme mít materiály, kterou budou zakládat podezření z trestného činu, necháme konat orgány činné v trestním řízení,“ uvedl Svoboda.
Praha chce také ve svém dopravním podniku udělat audity a šetření, která mají prověřit jeho hospodaření. Podle náměstka primátora pro dopravu Josefa Noska by audit měla zahájit dozorčí rada DPP. Ta se v pátek poprvé sejde v novém složení poté, co radní hlavního města minulý týden vyměnili několik jejích členů. Dosavadní ředitel DPP Martin Dvořák k pondělku rezignoval.
„Věděli jsme, že jsou problémy s lístky, objevilo se to v médiích zhruba před 14 dny a je to jedna z věcí, kvůli které jsme začali dělat razantní změny v dozorčí radě dopravního podniku v osobě generálního ředitele,“ řekl Nosek.
Rittig obvinění odmítá, chystá trestní oznámení
Ivo Rittig se proti všem tvrzením se důrazně ohradil a označil je za šokující. V tiskové zprávě uvedl, že na Randáka a další lidi z Nadačního fondu proti korupci chystá trestní oznámení pro pomluvu, křivé obvinění a porušení tajemství listin.
Pro stejné trestné činy chce Randáka a předsedu správní rady fondu Karla Janečka žalovat i advokátní kancelář Šachta a partneři. Cílem žalob má být i soudní znalec Vladimír Sitta mladší, který na některé vazby okolo dopravního podniku upozornil.
„Advokátní kancelář je přesvědčená, že pan Sitta mladší jednal a stále jedná v této záležitosti opakovaně protiprávně, a to s jednoznačným cílem poškodit dopravní podnik a zprostředkovaně advokátní kancelář a odvést tímto způsobem pozornost od vlastních trestných činů,“ řekl Marek Stubley z advokátní kanceláře Šachta a partneři.
Randák je přesvědčený, že svá zjištění fond obhájí. „Kdybychom si s tím nebyli jistí, tak bychom s tím určitě nevystupovali. Dokonce jsme nechali obsah prohlášení posuzovat našim právníkům. Sám za sebe musím říct, že se velmi těším na obsah trestního oznámení, které hodlá podat pan Rittig,“ podotkl.