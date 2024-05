Provizorní most na jeden den spojil Trojzemí. Trvalý se stále odkládá, i když se o něm mluví 20 let

Měl to být jeden ze symbolů společné Evropské unie, místo toho se neustále odsouvá. Plánovaný most pro turisty přes Lužickou Nisu u Hrádku nad Nisou měl spojit tři země – Česko, Polsko a Německo, které mají v tom místě společnou hranici. Na lávku pro pěší a cyklisty ale příhraniční region Trojzemí stále čeká, upozornil Český rozhlas Liberec. Hrádek nad Nisou/Bogatyně/Žitava 23:51 2. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Zní óda na radost a Česko i Polsko si připomínají, že společně před 20 lety vstoupily do Evropské unie. Jenže most, který je měl spojit i s Německem a vést přes Lužickou Nisu v Trojzemí u Hrádku nad Nisou, pořád není.

Kvůli slavnostem vyrostly dva provizorní mosty, na kterých se fotí lidé.

Podle starosty Hrádku Josefa Horinky (Starostové pro Liberecký kraj) zatím není naděje, že by most vznikl v nejbližší době. A nemůže za to neochota se domluvit, ale spíš legislativní problémy.

„I když jsme se všichni tři starostové Hrádku, Bogatyně a Žitavy snažili, abychom lávku pro cyklisty a pěší na bodě Trojzemí vybudovali, tak se to prostě nepodařilo,“ přiznává.

Normy, pravidla a procesy

Problém je v tom, že se jim na stavbu nepodařilo získat dotace. „Evropská unie zná pouze dvoustranné programy, ne trojstranné. Nikdy jsme nezjistili proč, přestože jsme na to poukazovali. Třetí partner by byl přívažek a jeho náklady by byly neuznatelné,“ vysvětluje starosta Hrádku.

Stavbu mostu komplikuje i to, že ačkoliv mají země Evropské unie společné leccos, stavební normy to nejsou. „Každá země si nechala své identické stavební právo. A přes to nejde nic,“ dodává.

Jeho slova potvrzuje i Hedvika Zimmermannová ze Svazku měst Malý trojúhelník, který tvoří český Hrádek nad Nisou, polská Bogatyně a saská Žitava. „Jiné procesy, jiné normy. Často na to narážíme tady v Trojzemí,“ říká.

„Že je to na třech územích povodňová oblast... Takových překážek, to si nikdo nedokáže představit. Vždycky, když máme síly, tak se do toho pustíme, pak zjistíme, že mezivládní komise pro to zasedá zase až za rok,“ stěžuje si Zimmermannová.

Přes oba provizorní mosty proudily ve středu davy lidí. „Je škoda, že tu natrvalo most není. Bylo by to hezké, když se dostanete z Německa na druhý břeh do okolních zemí. A ne že tu jen musíte stát a koukat přes řeku, protože s tím pořád nikdo nic nedělá,“ stěžují si místní.

„Už byl připravený projekt, ale shodilo se to s tím, že až v příštím období. Ale jednou to bude. Jsme vytrvalí,“ doufá Zimmermannová.

120 milionů korun

Původní návrh představoval lávku ve tvaru kruhu pro pěší a cyklisty. Postupně ale narostl kvůli různým normám do podoby téměř dálničního mostu za 120 milionů korun.

„Most chtějí všichni, ale nikdo nechce zaplatit to, co vyšlo z technických návrhů. Je to obrovská suma. Nepotřebujeme most jako na autostrádě,“ kritizuje starosta Žitavy Thomas Zenker.

Na nové dokumentaci se ale zatím nepracuje. Města zvažují, že vyhlásí novou soutěž, který se zaměří nejen na podobu mostu, ale i na proměnu celého Trojzemí.

