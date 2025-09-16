Provizorní most na Výtoni zkrátí výluky. Vyhověli jsme památkové ochraně, říká o rekonstrukci Kupka
Ministerstvo dopravy rozhodlo o železničním mostu na Výtoni - bude se rekonstruovat, přistaví se třetí kolej a státní Správa železnic vypíše novou architektonickou soutěž. Most bude snesen a rekonstruován na břehu, na pilířích ho mezitím nahradí provizorní jednokolejná konstrukce. „V době provizoria bude rychlost zvýšena na 40 kilometrů za hodinu,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS), který kandiduje v říjnových volbách za koalici Spolu.
Odborníci z ČVUT a hodnotící komise doporučovali nový most na stejném místě s tím, že rekonstrukce je složitá a drahá. Vy jste se nakonec rozhodli pro rekonstrukci. Proč?
Kvůli památkové ochraně. Pro Národní památkový ústav, výbor UNESCO i mezinárodní odborníky je varianta, kde jsme počítali s přenesením konstrukce na jiné místo v Praze, kde by pak sloužila jako lávka pro pěší a pro cyklisty, prostě nepřijatelná. Historický most tady dotváří podle názoru odborníků scenérii Vltavy, typickou vedutu, tektoniku i rytmiku pražských mostů.
Rozohovor s ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS) o rekonstrukcí železničního mostu na pražské Výtoni
Cituji téměř doslovně názory jak výboru UNESCO, tak názory obsažené ve studii vlivu na kulturní dědictví. Pro nás je ale dnešní (úterní pozn. red.) krok klíčový pro odblokování řešení celého území a přemostění Vltavy tak, aby mohl co nejlépe sloužit železniční dopravě.
V tomto směru si slibujeme, že bude možné co nejlépe vyřešit po dobu rekonstrukce mostu provizorium, které zkrátí výluky. Směřujeme k tomu, aby všechny další kroky probíhaly v úzké spolupráci s Národním památkovým ústavem.
Omezení dopravy
Co toto rozhodnutí znamená pro železniční dopravu v Praze po dobu rekonstrukce? Bude v tomto místě doprava omezena více než dosud?
V tuto chvíli se vlaky na mostě nesmí křížit. Znamená to, že po něm vždy může jet jen jedna souprava, a to dvacetikilometrovou rychlostí. V době jednokolejného provizoria bude rychlost zvýšena na 40 kilometrů za hodinu a pro dopravu v Praze by to tedy nemělo mít nejzávažnější dopad. Řešení celé přestavby území odblokovává cestu s využitím provizoria ke zkrácení výluk.
Ověřovali jste, že jsou firmy, které se do soutěže přihlásí? Podle odborníků z ČVUT jsou u nás tři nebo čtyři firmy, které to umí a rekonstrukce v podstatě zaměstná nýtovače z celého Česka, takže budou stát opravy dalších mostů.
Pevně doufám, že pokud jsou čtyři firmy, o kterých víme, tak to už je relevantní soutěž. Odborníci už upozorňovali na to, že je tu někdo, kdo by byl schopen takovou historickou konstrukci obnovit.
Je za námi opravdu rozsáhlá veřejná debata, kde zaznívaly argumenty na obě strany, ale ukázalo se, že pokud bychom setrvali v původní verzi, tak by nestál nikdy, protože množství odborných argumentů na straně památkové péče a zákona o památkové ochraně je tolik, že nejsme s to vyřešit celou řadu námitek tak, aby tam mohl stát nový most.
Hledáme nejlepší další řešení, které by odblokovalo situaci a dokázalo by zároveň lépe vyvážit veřejný zájem ochrany památkové péče, protože je to kulturní památka a stát se k ní náležitě musí chovat. Druhá věc je, že musíme vedle toho uplatnit i veřejný zájem dopravy a tím jsou vedeny naše kroky.
Třetí kolej
Rozvoj dopravy vyžaduje ještě třetí kolej. Jaké bude zadání pro architektonickou soutěž? Kde by měla být třetí kolej? Bude tam nový most?
V názoru odborníků a památkářů už nějaké předznamenání je. Logicky by řešení mělo být co nejméně nápadné, nemělo by zasáhnout do pohledu od severu a Pražského hradu směrem k Vyšehradu, což předurčuje pozici na jižní straně stávajícího mostu. Zároveň potřebujeme spolu s tím bezbariérově vyřešit i cyklistickou a pěší dopravu, což je logický požadavek hlavního města Prahy včetně zastávky na Výtoni.
Jak je možné, že už teď víte, že konstrukce bude muset být snesena, když ještě architektonická soutěž neproběhla?
Ze znalosti díla i detailů průběžných a neprůběžných štěrbin je jasné, že opravit konstrukci na stávajících pilířích by bylo mimořádně náročné. Abyste odstranili předchozí protikorozní úpravy, nátěry a zbytky, které za sebou nechává koroze, tak se musíte dostat paprskem vody, případně paprskem jiného abraziva i do detailu neprůběžné štěrbiny, což je v případě, že tak děláte nad vodou, mimořádně složité.
Nic by nemělo skapávat dolů do vody, protože tam jsou rozpuštěné historické nátěry i rez. Jde o to, abychom zároveň zajistili, že to bude dobře provedeno a že most dalších sto let vydrží. To je další důležitá podmínka.
Audiozáznam rozhovoru si můžete pustit v úvodu článku.