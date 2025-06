Provoz MHD i aut na magistrále v Praze komplikuje výluka tramvají u Národního muzea

Dělníci v Praze začali s budováním kolejí, které propojí Vinohradskou třídu kolem budovy Národního muzea s Václavským náměstím. Tam se tramvaje vrátí po skoro půl století. Stavební práce už teď omezují provoz na magistrále, ve směru do centra se od července navíc omezení rozšíří. Na komplikace v dopravě se budou muset připravit i cestující v MHD. Praha 8:10 16. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Revitalizace Václavského náměstí. Stavba nové tramvajové trati. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Cestující v pondělí zatím omezení zvládají i ve výrazném dešti vesměs bez problémů. Na I. P. Pavlova i u náhradní zastávky Muzeum ve Vinohradské ulici jsou připravení informátoři a cedule dopravního podniku.

Stavbu ve čtvrtek zahájili zástupci městských firem a magistrátu. Práce potrvají 20 měsíců a po celou dobu nepojedou tramvaje mezi zastávkami I. P. Pavlova a Muzeum.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Začala stavba tramvajové trati u Národního muzea. Jak ovlivní provoz? Poslechněte si v reportáži Adama Bejšovce

O víkendu začal dopravní podnik s odstraňováním kolejí v Legerově ulici, na jejichž místě vznikne přeložka magistrály tak, aby mohly začít práce pod nynější vozovkou. V první fázi tak budou pracovat hlavně silničáři.

„Pod magistrálou se nacházejí jakési prostory, které fungovaly jako podchod a částečně nefungovaly nikdy jako nic. Ty budou v letošním roce zlikvidovány, budou probíhat hlavně tedy akce na magistrále. A v příští stavební sezoně pak dojde k dopojení těch slepých kolejí u Muzea,“ vysvětluje technický ředitel DPP Jan Šurovský.

S budováním tramvajové trati souvisí také plánovaná dlouhodobá výluka. „Provoz tramvají bude ukončen pátečním provozem. Během soboty a neděle bude vystavěna náhradní konečná stanice Muzeum, na které pak bude jezdit zkrácená linka 13. Ta bude jezdit vlastně jenom od Olšanských hřbitovů sem na Muzeum a linka 11 bude celou dobu objíždět souběžnou Korunní ulicí, takže tam ta změna je relativně malá,“ doplňuje. Více informací k výluce najdou cestující ZDE.

Tramvajová trať Muzeum axonometrie | Zdroj: IPR Praha

Současný podchod vedoucí od budovy Národního muzea do Vinohradské ulice už fungovat nebude.

„Dopravní podnik odebere ty koleje a my hned v tu chvíli na to tramvajové těleso začneme realizovat přeložku té komunikace. To znamená, o těch 10 metrů se šoupne magistrála jako taková. V místech, kde vidíte, jak jezdí tramvaj, tak tam budou jezdit auta, tramvaj bude vyloučena. A budou dva pruhy,“ říká náměstek generálního ředitele Technické správy komunikací Josef Richter.

Tramvajová trať na Václavském náměstí má být hotová zhruba za dva roky. Pokud všechno půjde podle plánu, první cestující by se tak po ní měli svézt v roce 2027.

Napojení trati na stávající koleje ve Vinohradské ulici má do budoucna výrazně ulevit přetížené trati v Ječné ulici a vůbec trasám v centru města. Přínos celého spojení potvrzuje i Jan Šurovský, poslechněte si celou reportáž v audiu v úvodu článku.

Začala stavba tramvajové trati u Národního muzea | Foto: Václav Holič | Zdroj: Dopravní podnik hl. m. Prahy