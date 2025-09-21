Provoz na hlavním tahu z Vrchlabí na Jilemnici omezila srážka dvou aut

Dva lidé zemřeli v neděli časně ráno při nehodě dvou osobních aut ve Valteřicích na Semilsku. Jeden z vozů po srážce ještě narazil do blízkého domu. Jeho řidič a spolujezdec zemřeli na místě. Řidič druhého vozu vyvázl bez zranění. Příčiny a okolnosti nehody policie zjišťuje, příčiny úmrtí obou obětí by měla osvětlit soudní pitva, řekla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Valteřice Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Dva lidé zemřeli dnes ráno při srážce dvou aut na Semilsku

Dva lidé zemřeli v neděli časně ráno při nehodě dvou osobních aut ve Valteřicích na Semilsku | Foto: HZSLiberecký kraj

Podle ní je zřejmě tento víkend letos v Libereckém kraji nejtragičtějším, v rozpětí necelých 12 hodin zemřeli na silnicích za sobotu a neděli tři lidé. V sobotu večer zahynul v Kunraticích na Liberecku po střetu s traktorem motocyklista. Ani jemu už záchranáři nedokázali pomoci, svým zraněním na místě podlehl.

Nedělní nehoda se stala po 05.00 na silnici I/14. Havarovaný automobil prorazil stěnu přilehlého domu, aby ho mohli hasiči vyprostit, museli stěnu zabezpečit.

„Hasiči provedli stabilizaci objektu a následně vyprostili vozidlo ze sutin. Na místě je náš statik,“ doplnila zastupující mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Eva Masná.

Na místo podle ní vyjel kontejner pro dopravní nehody z Liberce a také kontejner určený pro stabilizaci s výdřevou, část zdi havarovaný vůz vyvalil.

Posádce vozu už nemohli záchranáři pomoci, přestože na místo povolali i vrtulník ze sousedního Královéhradeckého kraje. „Probíhala tam několik desítek minut resuscitace, ale u obou pacientů byla neúspěšná, svým zraněním na místě podlehli,“ řekl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev.

Ve Valteřicích pokračuje podle Sochorové vyšetřování nehody, provoz na hlavním tahu z Vrchlabí na Jilemnici zůstává omezený, doprava je tam řízena kyvadlově.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme