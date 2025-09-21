Provoz na hlavním tahu z Vrchlabí na Jilemnici omezila srážka dvou aut
Dva lidé zemřeli v neděli časně ráno při nehodě dvou osobních aut ve Valteřicích na Semilsku. Jeden z vozů po srážce ještě narazil do blízkého domu. Jeho řidič a spolujezdec zemřeli na místě. Řidič druhého vozu vyvázl bez zranění. Příčiny a okolnosti nehody policie zjišťuje, příčiny úmrtí obou obětí by měla osvětlit soudní pitva, řekla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
Podle ní je zřejmě tento víkend letos v Libereckém kraji nejtragičtějším, v rozpětí necelých 12 hodin zemřeli na silnicích za sobotu a neděli tři lidé. V sobotu večer zahynul v Kunraticích na Liberecku po střetu s traktorem motocyklista. Ani jemu už záchranáři nedokázali pomoci, svým zraněním na místě podlehl.
Nedělní nehoda se stala po 05.00 na silnici I/14. Havarovaný automobil prorazil stěnu přilehlého domu, aby ho mohli hasiči vyprostit, museli stěnu zabezpečit.
„Hasiči provedli stabilizaci objektu a následně vyprostili vozidlo ze sutin. Na místě je náš statik,“ doplnila zastupující mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Eva Masná.
Na místo podle ní vyjel kontejner pro dopravní nehody z Liberce a také kontejner určený pro stabilizaci s výdřevou, část zdi havarovaný vůz vyvalil.
Posádce vozu už nemohli záchranáři pomoci, přestože na místo povolali i vrtulník ze sousedního Královéhradeckého kraje. „Probíhala tam několik desítek minut resuscitace, ale u obou pacientů byla neúspěšná, svým zraněním na místě podlehli,“ řekl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev.
Ve Valteřicích pokračuje podle Sochorové vyšetřování nehody, provoz na hlavním tahu z Vrchlabí na Jilemnici zůstává omezený, doprava je tam řízena kyvadlově.