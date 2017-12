Provoz na pražském Masarykově nádraží omezila mimořádná událost, strojvedoucí projel zákazem jízdy

Provoz vlaků na pražském Masarykově nádraží ve čtvrtek mezi 15. a 17. hodinou omezila mimořádná událost, když strojvedoucí vlaku společnosti KŽC projel návěstidlo zakazující další jízdu. Vlaky ve směru do Kralup nad Vltavou a Ústí nad Labem začínaly a končily jízdu na nádraží v Holešovicích, spoje do Lysé nad Labem ve Vysočanech. Několik desítek minut také nejezdilo metro mezi Florencí a Smíchovským nádražím kvůli pádu člověka do kolejiště. Praha 16:01 14. 12. 2017 (Aktualizováno: 17:00 14. 12. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražské Masarykovo nádraží | Foto: Filip Jandourek

Vlaky do Nymburka a na Český Brod a Kolín i po události z Masarykova nádraží vyjížděly, informovaly o tom v tiskové zprávě České dráhy. Provoz nádraží se vrátil k normálnímu stavu krátce před 17:00.

Kvůli pádu člověka do kolejiště byl také ve čtvrtek odpoledne zhruba na půl hodiny přerušený provoz metra na lince B mezi Smíchovským nádražím a Florencí. Důvodem byl pád člověka do kolejiště ve stanici Karlovo náměstí. Vyplývá to z informací dopravního podniku a pražských záchranářů.

Provoz na lince B byl zastaven v 16:09. Podle mluvčí pražských záchranářů Jany Poštové spadl osmačtyřicetiletý muž ve stanici Karlovo náměstí mezi vagony metra. Jak vážná zranění muž utrpěl, zatím není jasné. Provoz metra byl po nehodě obnoven v 16:45.