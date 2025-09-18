Provoz vlaků mezi Mělníkem a Všetaty je zastaven. Drážní inspekce na místě vyšetřuje příčinu
Provoz na železniční trati mezi Prahou a Ústím nad Labem ve čtvrtek dopoledne u Všetat na Mělnicku zastavilo vyšetřování Drážní inspekce. Podle předběžných informací mohlo jít o projetí návěstidla stůj. Co přesně se stalo, teď na místě zjišťují inspektoři, řekli generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera a mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.
Provoz se zastavil před 10.30. „Škoda není žádná,“ uvedl Gavenda. Bližší informace by měla mít Drážní inspekce kolem 13.00.
Cestující mezi Mělníkem a Všetaty vozí náhradní autobusy. Podle webu Českých drah potrvá podle předběžného odhadu přerušení provozu do 12.22.
Připravujeme podrobnosti.