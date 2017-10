Provozovatel webu Travelsun dostal půlroční podmínku. Zneužili mou identitu, hájí se

Půlroční podmíněný trest uložil Obvodní soud pro Prahu 2 v kauze zájezdového portálu Travelsun, informoval Radiožurnál. Soud potrestal provozovatele webu, přes který si podle verdiktu objednala dovolenou za víc než půl milionu korun asi třicítka zákazníků. Na zájezd už ale lidé neodjeli. Původní zpráva Praha 20:06 24. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dovolenkový portál Travelsun.cz | Foto: Matěj Skalický

Obžalovaný M. O. se hájil tím, že někdo zneužil k podvodu jeho identitu. Přesto pro něj státní zástupce Milan Černý původně navrhoval i nepodmíněný trest, a to za legalizaci výnosů z trestné činnosti z nedbalosti.

„Pán si nějakým způsobem neověřil to, s kým hovoří. Byla to pro něj anonymní osoba a on té osobě odevzdal veškeré dokument ke společnosti, kterou založil, veškeré dokumenty a přístupy. A navíc mu poskytl kopii občanského průkazu, a jak vyplynulo z dokazování, tak ten občanský průkaz byl pak zneužit při převodu měny na kryptoměnu a k zastření původu těchto prostředků,“ řekl Radiožurnálu státní zástupce Černý.

Černý si proto ponechal lhůtu na podání odvolání. Stejně jako obhájce, který žádal zproštění obžaloby. Úterní verdikt tedy není pravomocný.

„Nejdřív je placení, pak je smlouva,“ vysvětlovala v srpnu 2014 operátorka na klientské lince Travelsunu, jak funguje objednání poukazu na levnou dovolenou.

Někteří lidé skutečně zaplatili. Smlouvy ani zájezdu se ovšem nedočkali. Po upozornění Českého rozhlasu a poté, co ošizení klienti podali trestní oznámení, stránky dovolenkového portálu z internetu zmizely. Podle policie Travelsun ošidil nejméně 35 lidí o více než půl milionu korun.

Případu se od jeho začátku v roce 2014 věnuje Radiožurnál.