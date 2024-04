„Průlomové zjištění.“ Protiruský lov BIS vzbudil velký rozruch, otazníky kolem financí zůstávají

Ukrajinská tajná služba (SBU) oznámila, že pomohla české Bezpečnostní informační službě (BIS) zasadit úder proruské vlivové síti v Praze. Už dřív se k spolupráci s BIS přihlásila také Belgie, případem se zabývají polské i nizozemské tajné služby a tento výčet ještě není konečný. Jak velký rozruch tedy zjištění BIS v Evropě vyvolalo?

Poměrně velký, a to lze soudit z řady indicií. Jednou, řekl bych zásadní, je, že se k tomu měli zapotřebí vyjadřovat nejenom český premiér, který to uvedl, protože vláda to celé odstartovala svým jednáním na toto téma a následnou tiskovou konferencí, ale promluvil o tom veřejně i dosluhující nizozemský premiér Mark Rutte, o kterém se nyní hodně mluví v souvislosti s tím, že by měl být zvolen budoucím generálním tajemníkem Severoatlantické aliance. Mark Rutte k tomu řekl, že to je velmi znepokojivé vyšetřování, že jde o hrozbu pro naši demokracii, svobodu, svobodné volby, svobodu slova a tak dále. To jsou hodně zásadní, silná slova a ukazují na to, že i v okolních zemích zjištění české kontrarozvědky ve spolupráci s některými dalšími tajnými službami berou za něco, čím se chtějí zabývat a čím se zabývají.

Proruský „hlas Evropy“

Voice of Europe je ta často skloňovaná stránka, web, server, který se mimochodem hodlá proti zveřejněným informacím bránit soudně. Pojďme se pobavit o tom, o co vlastně jde, protože pro tento server mluvili v minulosti Václav Klaus, Cyril Svoboda, Jindřich Reichl, Zuzana Majerová a tak dále. Česká vláda ho teď umístila na sankční seznam. Co to je za web, kde sídlí a kdo je jeho provozovatel?

I umístění na sankční seznam je zpráva o tom, že česká vláda považuje zjištění kolem Voice of Europe za důležité. Bavíme se v tuto chvíli o vnitrostátním sankčním seznamu, protože pak je ještě jiný na celoevropské úrovni. Česká vláda zatím umisťovala na sankční seznam poměrně málo lidí. Jsou tam lidé, kteří jsou spojeni třeba s výrobou raket v Ruské federaci, jež vraždí na Ukrajině a zabíjejí civilisty. A dva klíčoví lidé, kteří stojí za právní entitou Voice of Europe byli na seznam zařazeni.

„My jsme se rozhodli zařadit tři subjekty na vnitrostátní sankční seznam. Jedná se o dvě fyzické osoby a jednu právnickou osobu. (...) Cílem působení této vlivové skupiny bylo vykonávat na území Evropské unie akce a činnosti proti územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.“ Petr Fiala, premiér, ODS (web Vlády ČR, 27. 3. 2024)

V České republice je celá řada dezinformačních webů, které působí a fungují tady. Často je lze datovat do roku 2014, kdy poprvé došlo k vážnému útoku Ruské federace na Ukrajinu, k anexi Krymu a později východních částí Ukrajiny. V té době se nám tady dezinformační weby rozrostly jako houby po dešti. Hodně souvisely s tím, že podporovaly ruské tažení proti Ukrajině, ale různě v čase svůj obsah mění. Voice of Europe z mého pohledu jednou věcí vybočoval. Na dezinformačních webech většinou lze nalézt lživé články v jednom nebo dvou jazycích. Na Voice of Europe to ale byla celá mutace překladových článků, které se objevovaly v různých jazycích a rozhovorech, které byly pořizovány s různými českými a evropskými politiky, a ty pak byly překládány do více jazyků. To ukazuje, že tento web a lidé za ním chtěli mít zásah na poměrně široké spektrum občanů v Evropské unii.

A šířit proruské narativy pomocí třeba právě i rozhovorů s vybranými politiky, chápu to správně?

Objevovala se tam celá řada informací, které by šlo označit za lživé. Základním materiálem, který tam byl, byly rozhovory s politiky vedené propagandisticky, tedy když se kladou nekomplikované, nekritické, nepolemické otázky a ti lidé pak de facto říkají, co chtějí. Na Voice of Europe to hodně často souviselo s podporou Ruské federace, ruské agrese na Ukrajině, ale nejenom to. Souviselo to i s podporou některých populistických nebo extremistických politiků. Třeba předseda strany PRO, který svolával na Václavské náměstí protivládní demonstrace, publikoval na Voice of Europe článek, že tam bylo asi 150 tisíc návštěvníků, přitom podle odhadů policie tam bylo, řekněme 10 tisíc lidí. To jsou informace, které v očích čtenářů a čtenářek posilovaly obraz jednotlivých populistických politiků, aby vypadali u veřejnosti lépe a byli pak více volitelní v parlamentu.

Vraťme se k mé původní otázce o tom, kde sídlí provozovatel toho webu a kdo za ním stojí. Má to tedy co dočinění se dvěma pány, Medvedčukem a Marčevským, kteří byli umístěni na český sankční seznam?

Ano, to jsou klíčový lidé, kteří byli českou tajnou službou, českou vládou označeni za hlavní hybatele, kteří jsou za tímto webem, a tato informace pak byla předána partnerským vládám a tajným službám v Evropě. Web původně fungoval nebo působil v Nizozemsku, a proto si myslím, že vyjádření nizozemského premiéra Marka Rutteho nebylo samo sebou a že určitě měli i své poznatky z minulosti. Asi před rokem web fyzicky přesídlil do České republiky, sídlo měl v Krakovské ulici. Působilo a fungovalo tu české s.r.o., které umožňovalo existenci webu, který byl zapsaný v obchodním rejstříku na jednoho polského občana. Ale ovladatelem, mužem, který měl být za ním, byl právě Viktor Medvedčuk, což je původně ukrajinský, ale vždycky výrazně proruský politik, který byl ukrajinskou vládou označený jako kolaborant a poté byl vyměněn za bojovníky z pluku Azov. Je to člověk, který měl celou řadu televizí a médií, která na Ukrajině a nejenom tam ovlivňovala veřejné mínění ve prospěch Ruské federace.

Peníze za šíření ruského vlivu?

Ještě k politikům, kteří byli zváni, aby promluvili na Voice of Europe bez nějaké silnější protistrany, jak jsi zmiňoval. V článku Deníku N a německého časopisu Spiegel se jmenovitě uvádějí politici, kteří měli dostávat za šíření ruského vlivu peníze.

Podstata určitě taková je, ale je otázka, jak přesně finanční platby vypadaly. Bude zajímavé, jestli bude třeba někdo z vlády ochotný specifikovat, jak velké to byly částky, za co vlastně byly, jestli za nějaké kongresy anebo veřejná vystoupení, nebo to byly peníze předávané přímo z ruky do ruky.

Mechanismus v tuto chvíli neznáme?

Víme jenom nějaké spekulace a u těchto věcí je potřeba být vždycky hodně obezřetný. Ale vzhledem k tomu, že vyšetřování probíhá v řadě evropských zemí, tak indicie budou velmi silné a určitě míří na to, že nějaké finanční částky byly předávány lidem, kteří nějakým způsobem chtěli uspět v blížících se evropských volbách. Myslím, že Voice of Europe v této době mířil především na to podpořit finančně a jakýmkoliv jiným způsobem lidi, kteří v Evropském parlamentu budou podporovat politiku Ruska. Nebylo by to poprvé. Dovolil bych si připomenout nedávno zveřejněný případ jedné z dlouholetých lotyšských europoslankyň. Lotyšsko jako jedna z pobaltských zemí je k Rusku velmi ostražitá, ale tu a tam se tam naskytnou případy lidí, kteří se Ruskem nechají zlákat ke spolupráci. Kdysi v Estonsku to byl významný představitel tamních bezpečnostních složek Herman Simm, který vynášel informace ze Severoatlantické aliance Ruské federaci. Říkalo se, že Rusové díky tomu měli obrané plány Pobaltí vypracované pro případ napadení ze strany Ruska. Nedávno byl odhalen případ zmíněné lotyšské europoslankyně, která měla dlouhodobě brát finanční částky. Do tohoto kontextu zapadá i zjištění české kontrarozvědky BIS. Není těch případů zase tolik a myslím, že v tom je zjištění BIS průlomové.

Na konkrétní politiky, kteří měli dostávat peníze za šíření ruského vlivu, jsem se ptal proto, že Deník N a Spiegel píší o jedničce a dvojce do eurovoleb na kandidátce Alternativy pro Německo (AfD). Petr Bystroň a Maximilian Krah měli být těmi, které měl Voice of Europe financovat za to, že budou mluvit ve prospěch Ruska. Připomenu, že Petr Bystroň už se nechal slyšet, že toto tvrzení napadne u soudu.

„Samozřejmě, že jsem tyhle peníze na ovlivňování evropských voleb nebral.“ Petr Bystroň, AfD (CNN Prima News, 29. 3. 2024)

Myslí si, že to je pomsta kabinetu Petra Fialy z ODS za předloňskou protivládní demonstraci na Václavském náměstí, které se účastnil. Je to člověk, který vystupoval i po boku pana Vrabela...

A člověk, který je podle mě daleko známější v České republice než v Německu.

Má i české kořeny.

Je to tak, ale je i daleko častěji citovaný českými médii, v minulých letech mu tady vycházely dlouhé rozhovory, kde říkal různé své názory. Je to jeden ze 740 poslanců německého Bundestagu, rozhodně v Německu nepatří k hodně viditelným postavám. Daleko lépe se mu dařilo říkat své názory české veřejnosti. Je to politik, který má nepochybně rostoucí politické ambice v Německu s tím, jak AfD v Německu v uplynulých letech sílila. Jestli se skutečně bude bránit u soudu, tak myslím, že to celý případ udělá ještě zajímavějším a napínavějším, protože by to mohl být moment, kdy by mohly být třeba v nějakém utajeném jednání předloženy některé konkrétní důkazy například i o úplatkářství a jak mělo vypadat.

Znovu bych si dovolil připomenout případ Estonska. To je země, kde tamní tajné služby, kontrarozvědka jsou úspěšné nejen v chytání ruských špionů, ale velmi často se s nimi na základě získaných důkazů vedou soudní procesy a velmi často jsou ti lidé odsouzeni. Řekl bych, že v současné době bylo minimálně 15, 20 případů už odsouzeno. Kdyby se pan Bystroň soudil v případu týkajícího se Voice of Europe, tak by to mohl být zásadní případ i před českými soudy. Ale otázka je, jestli k tomu dojde, jestli jen nečeří vodu a nechce ze sebe smést nějaké podezření a jestli by pak byl ochoten jít do soudního sporu. Z druhé strany je také otázka, co by česká tajná služba chtěla předkládat za důkazy, protože v českém právním řádu nemá takové postavení jako policie.

Jak moc relevantní jsou stopy, které teď vedou do Polska? Protože konkrétní výsledky v podobě zabavených peněz oznámila už minulý týden polská kontrarozvědka. Proti komu zasahovala a jak to souvisí s případem Voice of Europe?

Jedna suma byla v přepočtu 1,2 milionu korun, druhá 844 tisíc. Jedna suma byla zabavena v dolarech, druhá v eurech a mělo to být proti jednomu z lidí, který měl stát za Voice of Europe a který je podezřívaný z dezinformačního fungování, z provokací a toho, že se podílel na tomto webu. Myslím, že jméno se zatím ze strany Polska veřejně neobjevilo.

Připomeňme, že dotyčné s.r.o. bylo registrované přímo na polského občana, takže to může být on.

Nabízí se to.

Stěhování do Prahy

Proč sídlila Voice of Europe právě v Praze?

Je otázka, proč fungování přesunuli sem, a odpověď nemám. Je to zajímavé, protože když se v posledních letech změnil prezident na Pražském hradě, je teď výrazně více prozápadní, nezesměšňuje výsledky pátrání českých tajných služeb, především kontrarozvědky BIS, máme vládu, která k tomu přistupuje podobným způsobem, a byly tu i některé konkrétní výsledky v protiruském boji ze strany českých tajných služeb, tak by si člověk řekl, že lidé za Voice of Europe budou ostražitější, protože by si mohli myslet, že se jim nemusí vyplatit být tady.

Přesunout se do velmi významně proukrajinského Česka...

Jehož bezpečnostní složky se poměrně úspěšně zaměřují na rozkrývání ruského vlivu. Není to poprvé, co tu byla rozkryta nějaká síť. Z jakého důvodu ti lidé ztratili ostražitost, proč si možná říkali, že pod svícnem může být tma, proč se jim může vyplatit sídlit někde v Krakovské ulici, je otázka, na kterou se jich teď není možné zeptat, protože někteří z nich opustili Českou republiku. Pan Medvedčuk dlouhodobě pobývá v Ruské federaci. Mimochodem je to člověk, který má blízké vazby na Vladimira Putina, abychom si řekli, s kým máme tu čest a kdo stál za Voice of Europe. Je to člověk, jehož dcera byla křtěná Vladimirem Putinem. Když prozápadní revoluce na Ukrajině kdysi svrhla proruského prezidenta, kolaboranta Viktora Janukoviče, tak na Medvedčuka Putin vsadil jako na své želízko v ohni, jako na někoho, kdo jednou vedení Ukrajiny převezme tak, aby šel pokud možno daleko úspěšněji ve stopách Janukoviče, to znamená, že se bude chovat jako de facto proruský prezident, který povládne na Ukrajině také před plnohodnotnou invazí v roce 2022. Rusové hodně sázeli na to, že až za několik dní dobudou Kyjev a zavraždí anebo zatknou řádně zvoleného prezidenta Zelenského, tak na jeho místo usedne pan Medvedčuk. Takže je to takový poslušný klon Vladimira Putina.

Kolik lidí měl tady v Praze v Krakovské ulici poslušný klon Vladimira Putina? Kdo ještě zůstává, když jsi říkal, že spousta zaměstnanců nebo spolupracovníků už je mimo hranice?

Jsou to jednotlivci a je to asi hlavně jeden klíčový člověk, který tady podle všeho není. Ale kolik dalších lidí tady bylo na pana Medvedčuka napojeno, je otázka. Kdybychom to napojení chápali v širokém slova smyslu, jakože to de facto může být každý z českých politiků, který byl ochotný Voice of Europe dávat z rozhovory a účastnit se tohoto nebezpečného, protievropského, proti svobodě slova v širokém slova smyslu jdoucího projektu, tak těch lidí bylo ohromné množství, včetně vlivných, ať už to byl expremiér Jiří Paroubek nebo bývalý premiér a prezident Václav Klaus, bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda. Ti všichni dávali Voice of Europe rozhovory jak na běžícím pásu a vůbec jim to nepřišlo blbé.

Díval jsem se profil Voice od Europe na síti X, kde nešetří silnými slovy, slibují, že budou českou vládu žalovat, že se budou bránit soudně a mluví o lovu na čarodějnice, který prý připomíná temné dny mccarthismu.

„Co mají společného evropští farmáři, antiglobalistické strany, které jsou na vzestupu, jejich příznivci, a dále bývalý americký prezident Donald Trump, maďarský premiér Viktor Orbán a Voice of Europe? Všichni jsme nespravedlivě a neúnavně očerňováni jako putinovci, a to stále více nepopulárními globalistickými „elitami“; jejich zdiskreditovanými lokaji ve lživém mainstreamovém tisku; a nevládními organizacemi financovanými Sorosem.“ Voice od Europe (oficiální vyjádření, 1. 4. 2024)

Jak velké vlny ten případ ještě může udělat?

Když mluví o honu na čarodějnice, tak to jsou prohlášení, která mají vyvolat v jejich podporovatelích co nejsilnější pocit, že se jim děje něco špatného, a na instituce právního státu chrstnout kýbl lží, a tím je zdiskreditovat, zbavit je kredibility, uvěřitelnosti v očích veřejnosti, co se týká tohoto zjištění. Myslím, že když dáme tahle silná slova stranou, tak máme normální případ, který je důležitý, který je samozřejmě citlivý, týká se národní bezpečnosti, ale kdy jednotliví aktéři, kteří si myslí, že jim bylo nějakým způsobem uškozeno, mají možnost se domoct svého dobrého jména u soudu, jestli nějaké takové mají.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: Česká televize, CNN Prima News, webové stránky Vlády ČR, youtubový kanál Voice of Europe.