Průměrný věk odborných lékařů nepřestává stoupat. Dvě pětiny pediatrů už by mohly do důchodu

Víc než čtvrtina českých lékařů-specialistů je starší 65 let. V některých oborech, jako je sexuologie či dětská kardiologie, dokonce polovina. Několik početně slabších oborů hlásí absurdní čísla: mezi dorostovými lékaři je v důchodovém věku 86 procent lidí, obecná hygiena hlásí 79 procent, veřejné zdravotnictví 64 procent, tělovýchovné lékařství 61 procent, posudkové lékařství 60 procent.

Závažnější problém než u malých a často zapadajících profesí je ale ten, že podobně mizerná čísla přicházejí také z „velkých“ oborů, kde pracují vyšší stovky či tisíce lékařů. Mezi nimi jsou paradoxně nejstarší dětští lékaři – v důchodovém věku jich je 38 procent.

A druhá špatná zpráva: situace se rychle horší. Za poslední rok se průměrný věk českého specialisty zvýšil o půl roku. Předloni to bylo 54,3 roku, loni 54,8 roku. Napovídá to, že nedochází k dostatečné obměně, někde k vůbec žádné. Řada specializací za poslední rok zestárla právě o rok, z těch početnějších diabetologie, geriatrie či dětská neurologie. Pokud nejde o artefakt v datech, v těchto specializacích loni začali ordinovat jen minimum mladých lékařů.

Data o věku zdravotníků v letech 2022 a 2023 si redakce iROZHLAS.cz vyžádala podle zákona o svobodném přístupu k informacím od Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Nabízíme je na našem GitHubu: lékaři 2023, zdravotní sestry 2023, lékaři 2022 a zdravotní sestry 2022.

Na vysvětlení trendů i strategii pro řešení situace se redakce iROZHLAS.cz před deseti dny zeptala ministerstva zdravotnictví. To na dotazy ani urgence nereagovalo.

Sestry stárnou pomaleji

V datech se skrývá i jedna méně špatná zpráva: mezi zdravotními sestrami má přes 65 let jen sedm procent. Průměrný věk sester 46,6 roku i jeho meziroční nárůst o 0,4 roku ale připomínají, že ani mezi nimi není situace růžová.

Vyšší věk má pochopitelně víc příčin než jen unavené zdravotnictví. U specialistů odráží zejména délku a členitost profesní dráhy. Průměrnému doktorovi bez specializace loni bylo necelých čtyřicet let, průměrnému chirurgovi téměř o dvacet roků víc.

Podobná logika prostupuje všemi specializacemi: průměrný věk lékařů téměř v žádném oboru nejde pod padesát let. Jedinou výjimkou jsou pediatři s průměrným věkem 37,5 roku.

Specifickou demografickou strukturu mají chirurgové: věkový průměr skalpelových oborů je sice poměrně široký, mezi 52,5 lety neurochirurgů a 59,6 lety hrudních chirurgů, ale ženy řežou spíš výjimečně.

Opačný trend je u sesterských profesí, nicméně i v nich působí určitý díl mužů, obvykle v řádu promile: vizitku porodní asistentka – muž má 16 lidí, mezi dětskými sestrami jich působí 26. Pozici všeobecné sestry zastává 4326 mužů, necelá tři procenta této profese.

Přicházejí noví – ještě starší

České zdravotnictví není jediné, které řeší stárnutí lékařů. Statistiky Eurostatu ukazují, že s lékaři nad 65 let jsme na tom v Evropské unii někde uprostřed.

Záhadou ovšem je, proč data Eurostatu za rok 2021 a Česko ukazují jen 17 procent lékařů přes 65 let. Obdobná data ÚZIS za následující roky mluví o 25, respektive 26 procentech. Se čtvrtinou seniorů bychom byli mezi unijními zeměmi na nejhorším místě společně s Itálií.

Data přitom evropské agentuře předávají české úřady. Na dotaz, zda jde o odlišnou metodiku, ministerstvo také nereagovalo.

Řešení situace logicky spočívá v nabírání nových lékařů. To se děje, mezi lety 2022 a 2023 přibylo necelé procento lékařů i sester. Jde o kolonku unikátní počty lékařů, tedy o fyzické doktory, ne jen více úvazků. Zároveň ovšem, jak jsme ukazovali, roste průměrný věk a přibývá lékařů v důchodových letech. Přibývá tedy starších lékařů. Jenže odkud? O koho jde? Kde byli doteď?

Dopoledne ministerstvo pořádá k tématu tiskovou konferenci, kde by mohlo na některé naše dotazy mimoděk odpovědět. Pokud se to stane, odpovědi doplníme do článku.