Havlíček: Není úplně jednoduché vytvořit proces tak, aby se testovalo v daném týdnu dvakrát

Malé firmy s 10 až 49 zaměstnanci se musí přidat k pravidelnému antigennímu testování. První kolo budou muset zvládnout do 26. března. Podniky, kde pracuje více než 250 lidí už mají první várku testů za sebou, dále budou pokračovat v týdenních intervalech. Podle odhadů Svazu průmyslu a dopravy odhalily tyto testy 10 až 20 tisíc nakažených bez příznaků. V rozhovoru pro Radiožurnál o tom mluvil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Rozhovor Praha 11:43 16. března 2021

Jak velkou zátěž může testování pro firmy, které mají 10 až 49 zaměstnanců, znamenat? Jak jim stát pomůže?

Stát pomáhá tím, že bude proplácet 60 korun za každý test na zaměstnance. Je třeba říci, že testů je v současnosti dostatek – momentálně máme víc jak pět milionů testů v zásobách. Myslím distributory samozřejmě. Každý den se naváží zhruba dva miliony testů a řádově dalších asi 40 milionů v následujících třech týdnech, díky tomu klesá cena. Už včera se daly pořizovat testy za 80 korun.

Ale je vždycky nutné k tomu říct jednu věc – to jsou ty testy pro odběr z nosu, je možné využívat i třeba slinné testy, které jsou ale o něco dražší. A samozřejmě ono to není jenom o tom, co přispějeme, ale i ta firma sama izoluje ty pozitivní pracovníky, což je ve prospěch té společnosti. Jak s ohledem na zdraví, tak s ohledem na ekonomiku.

Neobáváte se toho, že to bude znamenat další nápor na veřejná testovací místa?

Zaprvé musíme říct, že se veřejná testovací místa posilují, což je dobře. Možná tomu přispělo, spíš zcela určitě, že jsme zapojily 3,2 miliony pracovníků, což je s ohledem na počet obyvatel v Evropě skutečně ojedinělé, a testovací centra začala posilovat. Současně my ale všem říkáme, že je potřeba využívat samotestů – to znamená, že je třeba testovat uvnitř podniku, dokonce je to i ve vládním nařízení. Troufám si tvrdit, že se to začíná celkem rozumně rozkládat, to znamená – velké firmy využívají závodního lékaře, ústřední firmy testují na bázi samotestů. Část zaměstnanců do testovacích center samozřejmě chodí, ale myslím si, že už se to celkem vyrovnává.

Vy říkáte, že bude stát dál přispívat 60 korunami na jeden test. Podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy přes 70 procent firem platilo víc než 60 korun, a tím pádem jim příspěvek nepokryl náklady. Týdně je to tak stojí sto milionů korun. O víkendu jste mluvil o tom, že plánujete, nebo se chystáte navrhnout vládě testování ve velkých firmách dvakrát týdně, v pondělí bylo jednání a žádný výsledek. Kdy se to firmy dozví?

Nejprve k prvnímu argumentu – my jsme říkali a prognózovali jsme, že v momentě, kdy těch testů bude na trhu přebytek, tak přirozeným způsobem začne cena klesat, což nastalo. Je dobře, že jsme nepodlehli tomu tlaku, abychom to hradili na úrovni 100 korun, protože pak by logicky nebyl důvod, proč by ta cena měla jít tržně dolů. Jak říkám, včera už se pohybovala u těch základních testů na úrovni 80 korun a troufám si tvrdit, že to ještě půjde dolů. Na druhou stranu jsme nikdy netvrdili, že budeme hradit 100 procent.

Co se týká dvou testů v týdnu, je to dneska přání epidemiologů, kteří tvrdí, že bychom to tím ještě vylepšili, my to chápeme, rozumíme tomu…

Tak proč se o tom nerozhodne?

Protože to není tak úplně triviální věc. Ne snad proto, že bychom nechtěli platit dalších třeba 60 korun, ale pro ty větší firmy je to skutečně logisticky náročné. Uvědomme si, že když mají tisíce zaměstnanců, někteří mají třeba ještě tři směny, tak není úplně jednoduché vytvořit proces tak, aby se odtestovalo v daném týdnu dvakrát. Teď hledáme se svazy a komorami nějaké rozumné řešení a já věřím, že ho během týdne nalezneme a poté přijdeme s nějakým návrhem.

Jak kontrolujete, že firmy testují skutečně tak jak mají?

Kontroly začínají tento týden. Čekali jsme, aby bylo dotestováno. Pracuje na tom zhruba 400 pracovníků hygieny, navíc ještě se to prokazuje účtem pro zdravotní pojišťovny, které testy vždycky na konci měsíce bude proplácet. Účelem opravdu není nikoho šikanovat. Kontroly nebudou chodit tak, že pokud chytnou jednoho člověka, který náhodně nebyl otestován. Cílem je v té první části zmonitorovat, jestli náhodou nejsou firmy, které netestovaly, ačkoliv testovat měly, které zásadně netestovaly v podniku a posílaly lidi do testovacích center. Protože opětovně říkám: ve vládním nařízení je jasné, že firma musí zajistit v rámci podniku testování. A protože těch testů je dostatek, tak by v tuto chvíli neměl být problém, aby se testovalo uvnitř firmy.