Návrat průmyslu k předcovidovým číslům je nedosažitelný. Na vině je slabá poptávka domácností

Průmysl v letech 2020 až 2023 musel zdolávat řadu nástrah. Návrat k růstu obvyklému v předchozím období bude velmi obtížný.



Pandemie covidu-19 a válka na Ukrajině citelně dopadly na dynamiku českého průmyslu. Průměrný meziroční růst zhruba o 4,5 procenta z let 2014 až 2018 je v současnosti nedosažitelný a bude to tak zřejmě ještě nějakou dobu. Vliv na to nyní má zejména slabá poptávka českých domácností, upozornil Český statistický úřad.