Jsem šťastná, že se to vrací do původního stavu, říká pravnučka architekta pražského Průmyslového paláce

„Vztyčí se sloup na věžovém jeřábu do svislé polohy a provizorně se zafixuje,“ popisuje stavbu první části konstrukce vedoucí projektu David Čech. Sloupy po obou stranách křídla se pak spojí v opěrné oblouky.

„V levém křídle bude, stejně jako v pravém křídle, devět hlavních vazeb. Celá ocelová konstrukce je identická s pravým křídlem. Je to věrná kopie, rozmístění nýtů odpovídá historickému umístění, je to kompletní replika,“ doplňuje Čech.

Zatímco levé křídlo budují pracovníci od základů, z hlavní středové části a z pravého křídla zbyl skelet budovy. Dělníci tam teď budují technické zázemí. Například původní kanály budou nově sloužit pro přívod vzduchu.

„Vzduch bude upravován. V létě se s ním bude chladit, v zimě se s ním bude topit. Je to vymyšlené tak, že se použijí původní distribuční elementy. Pod galerií je snad 400 otvorů, které budou přivádět čerstvý vzduch sem do střední haly,“ popisuje Čech.

TECHNICKÉ ZAJÍMAVOSTI Hmotnost jedné příčné vazby (rámu) je cca 17,4 tuny.

Předpokládaná celková hmotnost všech prvků ocelové konstrukce levého křídla je 412,7 tuny.

V levém křídle bude celkem 9 příčných vazeb s roztečí 11,85 m, složených z celkem 36 dílů, mezi vazbami je vždy 11 vaznic, celkově tedy 88 ks.

V levém křídle bylo vybetonováno 100 % základové desky a vnitřních sloupů suterénu bez přístavků a 70 % obvodových stěn. Dosud bylo vybetonováno 3060 m3, tj. cca 380 mixů, a 700 tun výztuže.

Strop je aktuálně vybetonován ze ⅔. To znamená 950 m3, tedy cca 120 mixů a 150 tun výztuže.

Vrátí se i koruna

Za požár před 15 lety, který kompletně zničil levé křídlo paláce, mohl zapnutý elektrický vařič. Úsilí o obnovu pak provázely problémy. Město se mimo jiné soudilo o peníze z pojistky a vypsat zakázku na opravu dokázalo až na druhý pokus.

„Samozřejmě jsem šťastná, že se to vrací do původního stavu, protože jsem byla hrozně smutná, jak takových let trvalo, než k tomu vůbec došlo,“ říká pravnučka architekta paláce Bedřicha Münzbergera a historička Jiřina Chrastilová. Opravy se dočkají také unikátní skleněné vitráže nebo venkovní zdobné prvky.

„Slíbili, že na věž přijde zpátky Svatováclavská koruna, která tady kdysi byla,“ těší historičku.

Hotová by celková oprava měla být za dva roky. Průmyslový palác pak nabídne jeden z největších krytých prostor pro akce ve střední Evropě.

Už teď vedení Výstaviště musí začít hledat budoucí uživatele prostor, tedy provozovatelé veletrhů nebo různých společenských akcí. Hlavní město za rekonstrukci zaplatí podle magistrátu skoro tři miliardy korun.

