Prunéřov i jezero Milada. Vzniká nová ‚pánevní cyklotrasa‘ kolem míst spojených s těžbou uhlí

Více než 100 kilometrů by měla mít budoucí cyklotrasa vedoucí po místech, která jsou spojena s těžbou uhlí i jiných nerostů v Ústeckém kraji. Její začátek bude v Kadani na Chomutovsku a konec v Ústí nad Labem. Ústecký kraj už plánovanou cyklotrasu proznačil do map a vypracoval kompletní projektovou dokumentaci. Jednotlivé úseky musí postavit města a obce, kterými cyklotrasa povede. Mohou k tomu využít dotace z Fondu spravedlivé transformace. Ústí nad Labem 0:10 5. května 2023 Podle projektové dokumentace nejsou na trase potřeba žádné výrazné stavební úpravy

Nultý kilometr takzvané pánevní cyklotrasy je v Kadani na Chomutovsku, odkud pokračuje do Prunéřova směrem na Chomutov, tam už je cyklotrasa dokončená. V tomto úseku dokonce vede přímo po hraně těžební jámy.

Dál povede z Chomutova přes Zeječice, Vrskmaň a Vysoké Březno do Lišnice na Mostecku. Do Mostu se pak cyklisté dostanou přes Velebudickou výsypku a hipodrom, zajet mohou k jezeru Most.

Z Mostu pak povede cyklotrasa kolem bývalého dolu Elizabeth do Bíliny a na Teplice – například po Chudeřické výsypce. Za Teplicemi cyklisté zamíří do Ústí nad Labem kolem jezera Milada. Pánevní cyklotrasa pak bude končit na Střekově.

Podle projektové dokumentace nejsou na trase potřeba žádné výrazné stavební úpravy. Nově navržené cyklistické trasy jsou vedeny převážně po stávajících silnicích třetí třídy, místních účelových komunikacích a užívaných polních a lesních cestách.

Dotace na dobudování

Kdy bude celková trasa průjezdná, záleží podle mluvčí Krajského úřadu Ústeckého kraje Magdaleny Fraňkové na obcích a městech, na jejichž katastru je třeba chybějící úseky postavit.

Ústecký kraj má dokončenou kompletní projektovou dokumentaci na všech přibližně 101 kilometrů pánevní cyklotrasy. Obce i města přitom mohou na její zbudování žádat o dotace například z Fondu spravedlivé transformace.

Spolupráci na vzniku nové cyklostezky mezi Mostem, Lišnicí a Bečovem už schválili zastupitelé v Mostě v minulém týdnu. Jde o 15 kilometrů dlouhou cyklostezku, která na hlavní pánevní cyklotrasu bude navazovat.

Město za ni zaplatí zhruba 150 milionů korun. Na celé délce musí Most spolu s Lišnicí a Bečovem zpevnit komunikaci pod cyklostezkou. Začátek prací se očekává v příštím roce.