Průvodce ‚jízdenkovým chaosem‘. V některých krajích přestanou platit jízdenky Českých drah a In Karty

Od poloviny prosince a od ledna lidé při cestách vlakem v rámci některých krajů už nebudou moci využívat jízdenky Českých drah. Čtyři kraje se rozhodly, že nebudou akceptovat jejich jízdní doklady, cestující tedy budou muset využívat pouze takzvané krajské integrační jízdenky. V reakci na to se někteří lidé obávají, že nákup jízdenek bude nepřehledný. Server iROZHLAS.cz proto přináší odpovědi na některé otázky týkající se plánovaných změn.

„Chápu to dobře tak, že si nebudu moct u ČD koupit lístek na vlak ČD? Může mi ti někdo vysvětlit?“ napsal například v diskuzi pod článkem z minulého týdne na facebooku uživatel Dušan Štork. „Když se v tom cestující nevyznali nyní, tak potom už vůbec ne," píše další. Server iROZHLAS i proto oslovil kraje, které změnu plánují, a doplnil vyjádření Českých drah (ČD).

Co se mění?

V polovině prosince a na začátku příštího roku vyprší většina desetiletých smluv, které mají České dráhy s jednotlivými kraji. Některé z nich se již rozhodly předělat přepravní řád tak, aby se změnil způsob, jakým si dopravci rozdělují tržby z prodaných jízdenek, informovala Mladá fronta Dnes.

Nová pravidla budou v každém z těchto krajů trochu odlišná, ovšem základní změna je ta, že po zavedení nového jízdního řádu budou tyto kraje prodávat jízdenky samy a dopravcům vyplatí pouze předem domluvenou cenu za dopravní služby, vysvětlil mluvčí Českých drah Radek Joklík pro server iROZHLAS.

Kolika krajů se změna týká?

Šest krajů zavádí takzvané brutto smlouvy. V těch za výběr tržeb budou odpovídat samy kraje, ne dopravci. Mezi brutto kraje patří Zlínský, Jihomoravský, Ústecký, Olomoucký, Liberecký a Plzeňský kraj. Naopak v netto krajích, což jsou všechny zbývající, odpovídají za výběr tržeb dál České dráhy, takže tam i nadále platí standardní pravidla Českých drah.

Jsou podmínky všude stejné?

Nejsou. Nákup vlakových jízdenek se změní především v rámci Zlínského, Jihomoravského, Ústeckého a Olomouckého kraje. Tyto kraje se totiž rozhodly už nadále ve svých vlacích neakceptovat jízdní doklady Českých drah. Nová pravidla se budou týkat pouze osobních a spěšných vlaků, které financují a objednávají samy tyto kraje. Rychlíků a expresů, které jsou objednávané státem, se nová pravidla týkat nebudou, upozorňuje server Zdopravy.cz.

V Ústeckém a Zlínském kraji začnou tyto změny platit od 15. prosince, v Olomouckém a Jihomoravském kraji poté až od 1. ledna, upřesnil mluvčí ČD.

Zbývající dva kraje, tedy Liberecký a Plzeňský kraj, ponechají možnost využít oba druhy jízdenek. Rozhodly se tedy akceptovat při vnitrokrajském cestování v osobních a spěšných vlacích jak své integrované jízdenky, tak tarif Českých drah.

Jak to bude se slevami?

Během cestování uvnitř zmíněných čtyř krajů, kde už nebudou akceptovány jízdenky státního dopravce, tedy například při cestě z Brna do Moravského Krumlova osobním vlakem, si budete muset koupit integrovaný jízdní doklad Jihomoravského kraje. Cestující nemůže využít e-shop, pokladnu ani aplikaci Českých drah. V těchto krajích nebudou platit ani slevy ČD, tudíž ani například In Karty.

„Ovšem 75% slevy pro studenty a seniory jsou určeny cenovým výměrem ministerstva financí a budou i nadále platit v regionálních vlacích,“ sdělila tisková mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková.

Kde se budou jízdenky prodávat?

Krajské integrované jízdenky bude moci cestující zakoupit v krajských e-shopech, na pokladnách uvnitř těchto krajů, či přímo ve vlaku. Například cestující v rámci Jihomoravského kraje budou moci využít krajský e-shop Poseidon. Mluvčí Zlínského kraje Adéla Kousalová na dotaz redakce, zda budou mít cestující při cestách v kraji možnost zakoupit jízdenku online, nedokázala ještě přesně odpovědět. „Upřímně, tato věc se teprve teď řeší. Nemohu podat bližší informace, protože všechno, co se týká dopravy od 15. prosince letošního roku, je v řešení a přípravě.“

Ústecký kraj možnost zakoupit jízdenku na vnitrokrajský spoj online zatím nenabízí. „Není to naše priorita,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy a silničního hospodářství Jaroslav Komínek (KSČM). Upřesnil, že cestující, kteří mají čipové karty dopravy Ústeckého kraje, je nově budou moci využívat i ve vlacích Českých drah, ovšem cestující, kteří tyto čipové karty nemají, si budou muset zakoupit jízdenku buď na pokladně, nebo až přímo ve vlaku.

Jak to bude s cestováním mezi kraji?

Mezikrajských cest se změny dotýkat nebudou. Tedy například při cestě z Prahy do Moravského Krumlova si cestující zakoupí pouze jednu jízdenku na pokladně, v e-shopu nebo v aplikaci ČD. To samé platí při zpáteční cestě z Moravského Krumlova do Prahy.

Co je v plánu do budoucna?

Systém jednotného tarifu, známý také jako národní tarif, je připravovaný systém, který má platit až od prosince 2020. Tento systém má umožnit cestování veřejnou dopravou s více dopravci na jeden jízdní doklad. Ovšem využití státem garantovaného jízdného bude zpravidla citelně dražší než lístky konkrétních dopravců či krajské integrované jízdné, uvedla Mladá fronta Dnes.

„Jednotnou jízdenku budou muset kraje uznávat. Do samostatné působnosti krajů může stát zasahovat pouze zákonem. Právě novela zákona o veřejných službách v přepravě cestujících zavede povinnost pro závazkové vlaky. Po zavedení jednotného tarifu si tedy cestující budou moci vybrat, zda si koupí IDS (integrovaný dopravní systém, pozn. red.) nebo jednotnou jízdenku i v případě krajů, které zavádějí brutto smlouvy,“ uvedla Rezková.

„Krajské požadavky ovšem zůstanou i po zavedení jednotného tarifu. Reálný problém pro cestujícího však zmizí. Buď si pro cesty po regionu zakoupí doklad IDS, nebo jednotnou jízdenku. Při cestě za hranice kraje buď jednotnou jízdenku, nebo doklad příslušného dopravce, který však bude platit pouze ve vlacích dotyčného dopravce,“ vysvětlil za ministerstvo dopravy František Jemelka.

Jak na změnu reagují České dráhy?

„My jsme dopravce a s těmito kraji jsme uzavřeli smlouvy. Jestliže se kraje rozhodly, že budou oni odpovídat za výběr tržeb z jízdného, tak mají právo nastavit si vlastní pravidla a my je akceptujeme,“ uvedl mluvčí Joklík.