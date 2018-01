Jaký bude rok 2018? Čtyři z deseti Čechů očekávají, že bude lepší než ten minulý

Očekávání podle sociologa a šéfa Medianu Přemysla Čecha souvisí s věkem. „Mezi lidmi do 45 let většina věří, že rok 2018 bude lepší než ten letošní. Mezi lidmi nad 60 let očekává pozitivní změny jen čtvrtina lidí, to znamená, starší lidé jsou trošku pesimističtější,“ řekl Radiožurnálu Čech.

Meziročně se ale očekávání Čechů příliš nezměnily. „Navzdory tomu, co se děje u nás, ve světě, tak lidé mají zhruba stejné názory,“ dodal Čech.

V průzkumu v polovině prosince odpovídalo tisíc respondentů nad 18 let.

Výsledku Medianu potvrzuje i průzkum společnosti Broker Consulting, který uskutečnila agentura Ipsos. Podle něj je jedním z důvodů, proč Češi vidí budoucnost růžově, i dobrá ekonomická situace.

„Výsledky potvrzují celkovou dlouhodobou situaci, kdy česká ekonomika roste, nezaměstnanost je nízká a kupní síla obyvatel je vysoká. V příštím roce ekonomika poroste podle prognózy ministerstva financí zhruba stejným tempem a inflace by se měla pohybovat okolo inflačního cíle Česká národní banka,“ komentoval pro ČTK vývoj investiční analytik Broker Consulting Martin Novák.