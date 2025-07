PRŮZKUM: Buď zachovat současný stav, nebo více referend. Nedemokratické změny režimu Češi nechtějí

Zhruba 60 procent Čechů preferuje nějakou formu demokracie. Ať už dosavadní režim zastupitelské demokracie, anebo přímou demokracii založenou na rozhodování v referendech, vyplývá z průzkumu agentury NMS Market Research. Razantní změna současného politického režimu k nedemokratickým alternativám nemá velkou podporu. Z šetření také vyplývá, zhruba čtvrtina Čechů je ohledně politického zřízení pasivní či rovnou apatická. průzkum Praha 6:30 30. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místní referendum (ilustrační foto) | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

Na prvních dvou místech jsou s odstupem varianty zachování zastupitelské demokracie a přímá demokracie s větší mírou referend.

„Pozorujeme jistou únavu z praktického fungování aktuálního režimu zastupitelské demokracie,“ upozorňuje politická analytička NMS Market Research Tereza Friedrichová.

Aktuální režim zastupitelské demokracie uvedlo jako svou preferovanou možnost 29 procent Čechů, což je o jeden procentní bod méně než nejpreferovanější varianta, kterou je přímá demokracie.

Další více než čtvrtina populace má pasivnější, rezignovanější nebo rovnou nihilistický přístup. Vládu odborníků považuje za ideální variantu 13 procent oslovených a dalších 14 procentům Čechů je forma režimu jedno.

„Současně žádná z konkrétních nedemokratických alternativ nemá zásadní podporu – vláda jedné strany s jasným programem (9 procent), vláda silného lídra (3 procenta), vojenská vláda armády (1 procento),“ vyjmenovává zbylé nedemokratické varianty analytička agentury NMS.

Rozdělení vláda vs. opozice

Z potenciálních voličů jednotlivých stran podporují současný režim zastupitelské demokracie převážně ti podporující vládní koalici Spolu a hnutí STAN, jako preferovaná varianta převažuje i u potenciálních voličů Pirátů a Zelených.

Naopak pro voliče opozičních stran a hnutí ANO, SPD, Stačilo! a Motoristů sobě je preferovanou variantou přímá demokracie. Nejvíce je to u podporovatelů SPD, která má přímou demokracii i ve svém názvu a její předseda Tomio Okamura ji prosazuje od svého vstupu do politiky.

První tři jmenované opoziční strany také podporují zákon o obecném referendu. Zatímco SPD a Stačilo! chtějí i možnost referenda o členství v EU či NATO, hnutí ANO tuto možnost ústy svých hlavních představitelů odmítá. A stejný postoj mají i Motoristé.

Mírně vyšší podporu pro dlouhodobou vládu jedné strany, než je průměr v populaci, nalezneme u voličů ANO (14 procent) a Stačilo! (17 procent).

Potenciální voliči hnutí Stačilo! také nejméně podporují současný režim zastupitelské demokracie (6 procent) a nejvíce vládu silného lídra, který by se nemusel zabývat rozhodnutím parlamentu nebo volbami (9 procent).

U nevoličů převládá apatie a zhruba polovině je jedno, jaký režim vlády Česko má.

Potenciální voliči (preferují nebo zvažují) ANO Spolu SPD+ STAN Stačilo! Piráti+ Motoristé Jiná strana Žádná strana Přímá demokracie 36 % 12 % 63 % 17 % 52 % 25 % 45 % 39 % 19 % Zastupitelská demokracie 20 % 66 % 9 % 59 % 6 % 43 % 21 % 10 % 9 % Je to jedno 7 % 2 % 6 % 4 % 6 % 6 % 12 % 0 % 45 % Vláda odborníků 16 % 15 % 9 % 13 % 10 % 15 % 13 % 20 % 9 % Vláda jedné strany 14 % 4 % 8 % 4 % 17 % 10 % 8 % 0 % 10 % Vláda silného lídra 5 % 0 % 0 % 0 % 9 % 2 % 2 % 0 % 4 % Vojenská vláda 1 % 0 % 1 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Jiný způsob 1 % 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 32 % 4 %

Občané s vyšším příjmem i vyšším vzděláním preferují současný režim více, než je průměr v populaci.

„Nižší podpora pro reprezentativní demokracii ale nevede občany s nižším příjmem a vzděláním k volbě nedemokratických alternativ. Střední vzdělání a příjem spíše souvisí s podporu alternativní přímé demokracie a nízký příjem a vzdělání k rezignaci, kdy politický režim pro respondenty nehraje roli,“ dodává Friedrichová.

Kdo chce měnit režim?

Možnost změny současného politického režimu do veřejné debaty vnesl spolek Svatopluk v čele s exdiplomatem Petrem Drulákem, který v dubnu uspořádal konferenci s názvem „Východiska a vůle ke změně režimu“, na kterou sezval opoziční politiky.

Z hnutí ANO nikdo nedorazil, předseda Motoristů Petr Macinka většinu návrhů odmítl a přítomní představitelé SPD, Trikolory či Stačilo! se s návrhy vesměs ztotožnili. Svatopluk prosazuje například zrušení Senátu, poloprezidentský systém, omezení Ústavního soudu a je proti českému členství v EU a NATO.

„Změny nastíněné Svatoplukem a podporované částí opozice by vyžadovaly nedemokratické zásahy do fungování institucí i společnosti, což by mělo být varovné pro všechny politiky,“ upozornil Aleš Michal z Institutu politologických studií FSV UK.

„Taková změna režimu by vyžadovala několik celkem zásadních řezů do ústavního textu. Pokud tyto požadavky za sebou nebudou mít velmi silnou celospolečenskou podporu, prosadit je legální cestou nelze,“ doplnil.

Podle politologa Lukáše Jelínka bude dokonce téma změny režimu jedním z velkých témat letošních sněmovních voleb.

„Bude to souboj těch sil, které reprezentují a které hájí to, co se v České republice udělalo za 35 let od listopadu 1989, a těch, kteří chtějí změnit nejenom vládu, ale i politický systém, zásadně změnit Ústavu, chtějí nás vyvázat z některých zahraničněpolitických a bezpečnostních závazků a aliancí,“ vyjmenoval.