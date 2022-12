Průzkum: Češi podporují povinnou předškolní docházku, odmítají povinnou maturitu z matematiky

Většina Čechů podporuje rok povinné docházky do školky pro předškoláky, jejich sympatie naopak příliš nemá povinná maturita z matematiky. Ukazují to výsledky průzkumu, který pravidelně posledních šest let zpracovává Centrum výzkumu veřejného mínění (CVVM). Letos se ho od začátku září do začátku listopadu zúčastnilo přes 800 lidí starších 15 let. Data Praha 14:08 17. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Předškolní vzdělávaní je pro děti povinné už od září 2017, kdy to stanovila novela školského zákona. Výzkumníci z CVVM proto už v roce 2016 na toto téma pokládali respondentům otázky. V té době podporovalo povinnost vzdělávání pro předškoláky jen necelých 70 procent dotázaných.

Oproti roku 2016 bylo každoročně možné pozorovat nárůst podpory tohoto kroku. V aktuálním průzkumu vystoupala dokonce až na 86 procent. Jak vysvětlila Radiožurnálu Lucie Slejšková z Informačního centra o vzdělávání Eduin, je to dobrá zpráva.

„Pokud dítě chodí do mateřské škol dostatečně dlouho, je připraveno na učení samotné. Potom už nenastávají situace, kdy by bylo přímo ohroženo školním neúspěchem. U nás je to ale pořád tak že se spousta dětí do školek nedostane. Buď o to rodiče nemají zájem – to je případ Karlovarského a Ústeckého kraje – nebo by o to rodiče zájem měli, ale zase není dostatečná kapacita školek. To je zae případ Prahy a Středočeského kraje.“ Lucie Slejšková (Informační centrum o vzdělávání EDUin)

„Pokud dítě chodí do mateřské škol dostatečně dlouho, je připraveno na učení samotné. Potom už nenastávají situace, kdy by bylo přímo ohroženo školním neúspěchem. U nás je to ale pořád tak že se spousta dětí do školek nedostane. Buď o to rodiče nemají zájem – to je případ Karlovarského a Ústeckého kraje – nebo by o to rodiče zájem měli, ale zase není dostatečná kapacita školek,“ vysvětluje Slejšková s tím, že to je zase případ Středočeského kraje a Prahy.

Většina oslovených respondentů také podle průzkumu podporuje bezplatné předškolní vzdělávání od dvou let. Češi také podle průzkumu preferují garantované místo v mateřské škole pro každé dítě, které je starší dvou let. To ale podle Slejškové není možné, většina tuzemských školek totiž podle ní není na vzdělávání takto malých dětí materiálně a ani personálně vybavena.

Inkluze a školné

Velmi diskutovaným tématem ve školství je takzvaná inkluze, tedy začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných základních škol. Výzkumníci se na postoje respondentů k inkluzi začali ptát v roce 2017.

Potřebujeme masivní investici do vzdělání. STAN se nebrání zvýšení daní v jeho prospěch, říká Gazdík Číst článek

Podle analytika CVVM Martina Spurného, který je zároveň i jedním z autorů průzkumu, je zajímavé, že od roku 2017 podpora inkluze mezi respondenty výrazně roste. Zatímco v roce 2017 s ní souhlasilo pouze 31 procent z nich a 60 procent bylo zcela proti, letos je to poprvé, co podporovatelé inkluze nad jejími odpůrci převážili.

„To je z těch opatření asi nejméně populární. V našem vzorku nejsou pouze lidé starší osmnácti let, ale i ti, kterých se to přímo týká – tedy lidé nad patnáct let. Tam je podpora inkluze úplně nejnižší, s věkem mírně roste. Přesto dříve nikdy nepřekročila čtyři desetiny populace,“ popisuje Spurný.

Naopak dlouhodobě negativní postoj mají Češi k placení školného na veřejných vysokých školách. Proti jeho zavedení se vyslovily více než dvě třetiny oslovených respondentů. Pro je pak zhruba čtvrtina.

Možnost zavést školné na veřejných vysokých školách navrhla nedávno Národní ekonomická rada vlády (NERV) jako součást opatření, která by měla pomoci stabilizovat veřejné finance. Školné naopak nepodporuje současní ministr školství Vladimír Balaš (STAN).

„Úplně příznivcem toho nejsem. Že tady bezplatně vychováváme studenty z jiných zemí, třeba ze Slovenska, není ekonomickou ztrátou, ale přínosem,“ řekl ministr Radiožurnálu.

Generační rozdíly

Češi jsou také většinově proti zavedení povinné maturity z matematiky. Zatímco v případě mladších respondentů, kterých se téma maturity přímo dotýká, jde o více než dvě třetiny, u nejstarší generace odmítla povinnou matematiku pouze těsná většina dotázaných.

Gazdík není spokojený, jak Cermat přistupuje k veřejným zakázkám a poslal na něj kontrolu Číst článek

Mladší generace je podle výzkumníků obecně méně často pro změny v tématu maturitní zkoušky, na které se průzkum dotazuje. Jde o témata společné maturity, povinné maturity z matematiky a centrálního hodnocení testů.

Vyjádřeno v procentech je zhruba do 10 procent dotázaných z nejmladší kohorty ‚rozhodně pro‘, kdežto ve zbývajících věkových kohortách se zastoupení této odpovědi pohybuje průměrně mezi 20 až 30 procenty,“ uvádí průzkum.

Na čem se naopak ale různé generace v průzkumu shodují, je téma dosažitelnosti vzdělání. Podle respondentů je české školství nastaveno tak, že umožňuje všem, aby dosáhli vzdělání podle svých schopností.