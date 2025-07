Průzkum: Češi v loňském roce darovali 21 miliard korun. Dobrovolnictví se věnuje každý třetí člověk

Říká se, co Čech, to muzikant. Nově by to mohlo být i co Čech, to dobrovolník. Podle nového výzkumu agentury STEM se v loňském roce do některé z dobrovolnických činností zapojil každý třetí člověk v Česku. „Často je to pomoc s hlídáním dětí, venčení psa, přinesení nákupu,“ říká ředitel výzkumu Jaromír Mazák. Kromě dobrovolničení výzkum ukazuje i to, jak štědří jsou lidé v Česku. Nejochotnější jsou dárci dávat peníze na péči o nemocné lidi. Praha 6:00 11. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Česku dobrovolničí každý třetí člověk (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Analytický ústav STEM realizoval ve spolupráci s nadačním fondem Donio.cz výzkum o dárcovství a dobrovolnictví v Česku. Podrobná zpráva mimo jiné představuje i souhrnný index solidarity české společnosti. Průzkum probíhal v loňském listopadu a účastnilo se ho přes 2000 dospělých lidí.

V loňském roce bylo podle výzkumu asi 95 tisíc plných pracovních úvazků. A to bez nároku na odměnu. Kdyby za to dobrovolníci peníze dostali, vycházelo by to na 34 miliard korun.

Nejčastěji dobrovolníci pomáhají manuálně. Zhruba polovina z nich dobrovolničí pod hlavičkou nějaké organizace, u sportovních klubů nebo jsou součástí dobrovolných hasičů. Zbytek dobrovolníků pomáhá ve svém okolí, třeba sousedům nebo svým kamarádům.

„Často je to pomoc s hlídáním dětí, venčení psa, přinesení nákupu. Můžeme očekávat reciprocitu, že oni v budoucnu pomůžou nám,“ říká ředitel výzkumu Jaromír Mazák.

Třeba u humanitární organizace ADRA, která se soustředí na pomoc seniorům, dobrovolničí nejčastěji ženy. „Je velká poptávka po dobrovolnících mužích, protože senioři by si rádi popovídali i s muži,“ říká vedoucí tamního oddělení komunikace Vít Hněvkovský.

Štědrost Čechů

Kromě dobrovolničení se výzkumníci snažili zjistit i to, jak štědří jsou lidé v Česku při darování peněz na dobrou věc.

Kdybychom vzali výsledky průzkumu a vztáhli je na všechny obyvatele Česka, lidé podle toho loni darovali 21 miliard korun. „Jsou to často drobní dárci, kteří v součtu darují obrovské množství peněz. Celkových 21 miliard korun představuje 0,3 procenta HDP, což může znít jako zlomek, ale jsou to obrovské prostředky,“ popisuje Mazák.

Za takové peníze by dárci dohromady mohli podle Mazáka postavit až 60 kilometrů dálnice nebo si koupit středně velkou banku. Když chtějí lidé přispět, tak peníze pošlou většinou digitálně. Online dárcovské platformy, jako je Donio nebo Darujme.cz, využívá asi třetina dárců.

‚Silné sociální cítění‘

Podle dat jsou dárci nejochotnější dávat peníze na péči o nemocné lidi. To dokazuje doteď největší vybraná suma na Doniu. Lidé ve sbírce darovali přes 151 milionů korun malému Martínkovi na léčbu vzácné nemoci v zahraničí.

„Máme silné sociální cítění. Když je někdo skutečně individuálně ve složité situaci, ať už je nemocen, chorý nebo s jiným handicapem, tak jsme často a rádi ochotni pomoct,“ říká šéf fundraisingu Donia Jan Dolínek.

Podle Dolínka jsou Češi a Češky také solidární, když jde o pomoc zvířatům nebo v případě přírodní katastrofy, třeba jako bylo tornádo nebo povodně. Dárcovství ovlivňují různé události.

Letos to jsou třeba i říjnové volby do Poslanecké sněmovny. Věci, které se dějí v poslední době okolo krize demokracie, lákají dárce na témata, která jsou spojena s občanskou společností, anebo obecně s obranou demokracie,“ říká Zdeněk Mihalco, ředitel Nadace Via, pod kterou patří Darujme.cz.

Do různých sbírek lidé v Česku podle výzkumu přispívají spíš jednorázově. Jenom necelá čtvrtina dárců platí pravidelně. Typický jednorázový dar je podle Darujme.cz 1000 korun, průměrný příspěvek na Doniu jsou pak tři stovky.

Typický český dárce pak podle průzkumu ročně daruje asi 1200 korun. Nejčastějším věcným darem je potom oblečení a následují potraviny.