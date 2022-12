Průzkum: Za tři. Češi hodnotili předsednictví Radě EU, nejlepší známku dávali voliči vládní koalice

České předsednictví Radě Evropské unie by Češi ohodnotili známkou za tři. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu agentury Median pro Český rozhlas, který se uskutečnil 17. a 18. prosince a zapojilo se do něj celkem 1012 lidí starších 18 let. Respondenti hodnotili stejně jako ve škole, tedy na škále od 1 do 5. Známky se podle ředitele agentury Přemysla Čecha hodně rozchází podle toho, jakou respondenti volili politickou stranu. PRŮZKUM Praha 5:00 27. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Když se podíváme na horší známky, čtyřku – dostatečně – celkově použilo 17 procent respondentů, ale mezi voliči ANO je to dokonce 24 procent respondentů a mezi voliči SPD rovnou 33 procent respondentů,“ popisuje Čech.

Podobně je to i u známky za pět. Celkem tak hodnotí české předsednictví 13 procent respondentů. Třeba mezi voliči ANO je to ale 21 procent respondentů. Naopak na druhé straně škály převládají pozitivní hlasy od voličů Pirátů, STAN a koalice Spolu.

Statistická odchylka Náhodná statistická odchylka v průzkumu činí +/- 1,5 procentního bodu u postojů, které zastává 5 % respondentů, a až +/- 3,5 procentního bodu u postojů, které zastává 50 % respondnentů.

„Známka za jedna celkově použilo 12 procent respondentů v průměru. Mezi voliči PirSTANu a voliči Spolu je to zase 30 procent respondentů, takže tam vidíme velký nárůst,“ vysvětluje šéf Medianu.

Přesun ambasády v Izraeli

Průzkum se také ptal na to, jestli by vláda měla vyhovět Miloši Zemanovi a uspíšit rozhodnutí o přesunu české ambasády v Izraeli. Zhruba třetina dotázaných si myslí, že by vláda požadavku prezidenta měla vyjít vstříc.

„Mezi voliči SPD je to dokonce 56 procent respondentů. Naproti tomu 50 procent respondentů celkově se domnívá, že by vláda neměla návrhu vycházet vstříc. Voliči PirSTANU to dokonce v 73 procentech případů odmítají, voliči Spolu v 72 procentech případů,“ doplňuje Přemysl Čech.

Devatenáct procent respondentů nevědělo jak na otázku odpovědět, což je podle Čecha poměrně velké číslo. Běžně totiž tuto kategorii tvoří jen kolem šesti procent respondentů.

„Toto téma není ve veřejnosti tolik prodiskutované. Zase vidíme, že sympatizanti se stranami vládní koalice jsou zcela zásadně proti tomu – 73 procent. SPD by tomu naopak vyšla vstříc,“ dodává Čech

Podobné rozdělení společnosti se podle ředitele agentury MEDIAN objevuje napříč všemi kategoriemi.