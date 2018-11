Málo peněz a mnoho administrativy. Průzkum zjistil, co trápí ředitele základních škol

„Úplně nejvíc mě aktuálně trápí to, že nemůžu zaplatit ty učitele, kteří jsou dobří a zaslouží si to. U kterých vidím, že tam jsou do večera. A já jim můžu maximálně poděkovat, koupit kytičku a dát nějakou pětistovku. Je mi líto, že nemají to, co by měli dostat zaplaceno,“ popisuje Radiožurnálu hlavní problém na Základní škole Karla Václava Raise v Lázních Bělohrad její ředitel Jaroslav Jirásko.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak dopadl průzkum mezi řediteli základních škol? Poslechněte si celou reportáž.

Právě chybějící peníze jsou podle průzkumu druhým nejčastějším problémem, který ředitelé zmiňovali, dodává ředitel společnosti EduLab Michal Orság. „Ředitelé nemají peníze na ohodnocení kvalitních učitelů, nemají finance na vybavení škol moderními technologiemi nebo základními pomůckami a nemají finance na stavbu tělocvičen nebo dalších prostor, kde by mohli vzdělávat své děti,“ přibližuje.

Víc peněz právě na odměny pro kvalitní pedagogy by ředitelé mohli dostat od ledna 2020. „S novelou financování regionálního školství vznikne také větší prostor pro takzvanou netarifní složku platu. Ta dnes dělá zhruba osm procent a snaha je, aby se přiblížila 20 procentům,“ říká mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Méně papírování?

Průzkum také ukázal, že vůbec nejvíc ředitelé bojují s přílišnou administrativou. „Ředitelé mají pocit, že výkaznictví a hlášení ze škol pro různé státní subjekty není propojené, že tu samou věc hlásí na spoustu míst a musí to dělat oni. Chybí jim podpora i v rámci školy, kde by potřebovali více administrativních pracovníků, které nemají. Mnoho těch věcí valí na učitele, anebo je dělají sami, čímž ta administrativní zátěž vzrůstá,“ popisuje Miluše Vondráková ze společnosti Tutor.

Splňte slib a přidejte peníze na školství, napsali středoškoláci Babišově vládě Číst článek

Podle ředitele Jaroslava Jiráska papírování na jednu stranu přibývá, v některých oblastech je ho ale naopak méně než dřív. „Konkrétně ve vnitřním životě školy administrativa ubyla výrazně. Přestalo se psát vysvědčení, žákovské knížky, katalogové listy, taková ta běžná administrativa učitele. Všechno se to píše ve školském informačním systému, což je minutová záležitost.“

A snížení administrativní zátěže řeší i ministerstvo školství. Úřad teď pracuje na zjednodušení vyhlášky spojené s takzvanou inkluzí. „Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dokončuje novelizaci vyhlášky 27, která přispěje ke snížení administrativní zátěže. Rozhodně si uvědomujeme, že je do budoucna potřeba opravit problematické oblasti společného vzdělávání,“ dodává mluvčí Lednová.

Do průzkumu se zapojilo 450 ředitelů základních škol z celé České republiky.