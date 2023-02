MEDIAN: Devadesát procent Čechů preferuje, aby Unie i NATO zajistily mír na Ukrajině diplomatickou cestou

Většina Čechů upřednostňuje vyřešení války na Ukrajině diplomatickou cestou. Ukazuje to průzkum agentury Median pro Radiožurnál. To, že by se Evropská unie i NATO měly snažit nastolit mír diplomatickým jednáním, chce téměř 90 procent dotazovaných. Stejný počet lidí zastával tento názor i před rokem, kdy konflikt na Ukrajině začal. Klesl ale počet těch, kteří chtějí cílené protiruské sankce - říká ředitel Medianu Přemysl Čech. PRŮZKUM Praha 6:00 26. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Preference používat ekonomické sankce klesla meziročně z 80 procent na 68 procent,“ popisuje Čech. Mezi lidmi, kteří nevěří v efektivitu sankcí patří zejména lidé ve věku 45 až 59 let, dále obyvatelé menších obcí voliči SPD a Andreje Babiše.

Aby Evropská unie a NATO řešila konflikt tím způsobem, že bude dodávat zbraně Ukrajině si přeje 56 procent respondentů,“ konstatuje Čech. V tomto vzorku převažují studenti a voliči ODS, z nichž 86 procent odpovídalo kladně.

V jednoznačné menšině jsou zastánci přímého vojenského zapojení NATO do konfliktu. Podle průzkumu agentury Median by tuto možnost preferovalo 18 procent respondentů. 76 procent se proti takovému řešení spíše vymezilo.

Podle poloviny Čechů by měla Ukrajina vstoupit do NATO anebo do Evropské unie. 12 procent by uvítalo členství Ukrajiny v Evropské unii, 11 procent naopak je pro její vstup do NATO. 27 procent zastává přijetí Ukrajiny do obou organizací. Proti těmto třem možnostem se vymezila víc než třetina lidí.