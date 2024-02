Rok 2023 Čechy zklamal a unavil. Většina z nich je ale se svým životem spokojená, ukázal průzkum

Většina Čechů je aktuálně spokojená se svým životem, ale ne s vývojem společnosti za rok 2023. Vyplývá to z lednového průzkumu agentury STEM. Z loňska mají lidé podle agentury pocit zklamání a únavy. Hodnocení účastníků průzkumu jsou rozporuplná. Více než čtyři pětiny lidí na začátku letošního roku uvedly, že jsou celkově se svým životem spokojeny. Přitom loňský rok označily za úspěšný ze soukromého hlediska pouze tři pětiny Čechů. Praha 17:24 12. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z loňska mají lidé podle agentury pocit zklamání a únavy (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V rozvoji celé společnosti byl loňský rok úspěšný jen podle méně než pětiny dotázaných a změny ve společnosti přinesly loni více spravedlnosti pouze podle 15 procent lidí. Rozdíl mezi spokojeností s osobními úspěchy a spokojeností s celospolečenským rozvojem se v posledních letech podle STEM zvyšuje.

Stejně tak od začátku pandemie nemoci covid-19, na kterou navázala energetická krize prohloubená válkou na Ukrajině, roste rozdíl mezi spokojeností s vlastním životem a hodnocením osobních úspěchů za předchozí rok.

V únoru 2020, těsně před začátkem pandemie, bylo se svým životem spokojeno 87 procent Čechů a předchozí rok hodnotilo jako úspěšný z osobního hlediska 73 procent lidí. Letos v lednu bylo se svým životem spokojeno 82 procent lidí a rok 2023 označilo za úspěšný 62 procent dotázaných.

Nadpoloviční většina Čechů a Češek si rok 2023 spojuje s pocity zklamání a únavy. O pocitu štěstí ve spojení s loňským rokem mluvila v průzkumu jen tři procenta dotázaných. Horší hodnocení roku 2023 a převládající negativní pocity jsou podle agentury patrné zejména u starších lidí, samoživitelů a samoživitelek a rodin s dětmi.

Uplynulý rok hodnotí hůře i lidé s nižším vzděláním, voliči opozičních stran nebo nevoliči. Navzdory nynějšímu pocitu spokojenosti s životem u naprosté většiny dotázaných se lidé obávají nejbližší budoucnosti. Rok 2024 očekává 57 procent lidí s obavami a nejistotou. S nadějí hledí do zbytku letošního roku 43 procent Čechů.

Oproti výsledkům loňského průzkumu se situace mírně zlepšila, před rokem s nadějí do budoucna vyhlíželo 39 procent dotázaných. Průzkum agentura STEM prováděla od 18. do 27. ledna. Zúčastnilo se ho 1057 obyvatel Česka starších 18 let.