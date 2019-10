Zvýšení životního standardu a kritika politiků. Češi v průzkumu hodnotili 30 let demokracie

V Česku za posledních 30 let vzrostla celková spokojenost se životem. Lidé vnímají, že se zvýšil jejich životní standard, pozitivně hodnotí i politickou pluralitu místo vlády jedné strany. Kriticky ale vnímají politiky, kteří podle nich nerozumí tomu, co obyčejné lidi trápí. Vyplývá to z průzkumu, který dnes v Senátu představila společnost Pew Research Center.

