Průzkum: Další rozvolnění podporují dva ze tří Čechů, rozhodovat má situace v jednotlivých krajích

Vládní opatření by se měla podle Čechů uvolňovat spíš po krajích. V bleskovém průzkumu agentury STEM/MARK pro Českou televizi to podpořilo 55 procent dotázaných. Většina respondentů zároveň souhlasí s tím, aby se opatření zmírnila už od pondělí. Praha 21:01 28. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pro další rozvolnění vládních opatření jsou dvě třetiny Čechů (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Situace v jednotlivých krajích se hodně liší. V Praze je skóre protiepidemického systému na 42 bodech, tedy na hranici druhého stupně, v některých krajích pak dokonce 32 bodů.

Třeba Karlovarský kraj byl ještě ve čtvrtek na úrovni pátého stupně PSA. Právě tam přitom většina lidí preferuje, aby se uvolňovalo v celé republice najednou.

Odpovědi na otázku Souhlasili byste s rozvolňováním opatření dle situace po krajích nebo centrálně v rámci celé ČR? | Zdroj: STEM/MARK / Česká televize

S rozvolňováním od pondělí pak souhlasí 63 procent všech dotázaných. Většinou jsou to lidé do 60 let věku, kteří jsou zaměstnaní. Jasný nesouhlas v průzkumu vyjádřilo jen 12 procent dotázaných.

Případný přechodem na třetí stupeň protiepidemického systému by znamenal otevření restaurací pro hosty, kadeřnictví nebo kosmetických salónů.

Průzkumu agentury STEM/MARK se zúčastnil reprezentativní vzorek 1000 lidí mezi 25. a 27. listopadem.