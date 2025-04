PRŮZKUM: Do charitativních sbírek přispívá většina Čechů. Peníze posílají nahodile a dle potřeby

Do charitativních sbírek se v Česku zapojují téměř tři čtvrtiny obyvatel. Téměř třetina naopak uvedla, že nepřispívá vůbec. Ukazuje to bleskový průzkum společnosti Median pro Radiožurnál. Nejčastěji by Češi pomohli lidem se vzácným onemocněním, malým dětem, hendikepovaným a zvířatům. Český rozhlas odstartuje o víkendu unikátní vysílání Dobrý den Radiožurnálu, které potrvá 24 hodin. Praha 11:09 11. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do charitativních sbírek se v Česku zapojují téměř tři čtvrtiny obyvatel (ilustrační foto) | Foto: Michaela Jílková / Česká ilustrační fotografie | Zdroj: Profimedia

Do charitativních sbírek se zapojuje konkrétně 69 procent obyvatel Česka. „Necelá třetina – 31 procent lidí – přispívá nahodile a dalších 14 procent přispívá dle potřeby, například po živelních katastrofách, velkých mediálních příbězích a podobně,“ přibližuje výzkumník Vojtěch Dufek z Medianu. Při živelních katastrofách přispívají častěji ženy než muži.

Dvanáct procent lidí pak přispívá několikrát ročně, sedm procent jednou za rok a šest procent pomáhá každý měsíc.

Zbylých 31 procent dotázaných uvedlo, že nepřispívá vůbec. „Ochota přispívat na charitativní sbírky klesá s klesajícím vzděláním. Vůbec nepřispívá 49 procent se základním vzděláním a 21 procent vysokoškoláků,“ upřesňuje Dufek.

Pokud lidé přispívají, tak nejčastěji pošlou finanční příspěvek jednorázově. Jde o 62 procent dotázaných. „Naproti tomu 12 procent dotázaných posílá pravidelné finanční příspěvky,“ dodává výzkumník. Méně lidí pak například daruje oblečení nebo krev.

Nejčastěji by lidé přispěli druhým, kteří trpí vzácným onemocněním. Pomohlo by jim 44 procent dotázaných. „Čtyři z deseti respondentů by pak přispěli malým dětem. A o něco více než třetina – 35 procent – by darovala na ochranu zvířat. Ostatní typy sbírek jsou méně populární. Seniorům by přispěla necelá čtvrtina – 24 procent lidí – a na živelné katastrofy zhruba pětina respondentů,“ vyjmenovává Dufek.

V bleskovém průzkumu agentury Median odpovídalo začátkem dubna přes 1000 lidí starších 18 let.

Charitativní maraton

Český rozhlas odstartuje v sobotu v 10.00 unikátní vysílání, které potrvá 24 hodin. Charitativní maraton Dobrý den Radiožurnálu pomůže 12 neziskovým organizacím, se kterými rozhlas dlouhodobě spolupracuje a které pomáhají mladým lidem. Jde například o Člověka v tísni, Linku bezpečí, Dejme dětem šanci, Nevypusť duši nebo Centrum Locika.

Tématy, která dospívající trápí čím dál víc, jsou hlavně šikana, vliv sociálních sítí, zvýšený počet pokusů o sebevraždu nebo sebepoškozování. Proto padlo rozhodnutí zaměřit se právě na jejich závažné problémy.

„Dospívání generace Z a nárůst psychických problémů je enormní věc, kterou vidíme. Než abychom jim říkali, že jsou sněhové vločky nebo je jinak označovali, tak jsme si řekli, že to téma probereme a podpoříme organizace, které s tím umí něco dělat,“ vysvětluje vedoucí Nadačního fondu Českého rozhlasu Jiří Váňa.

Radiožurnál, stanice Českého rozhlasu, bude netradičně vysílat z divadelních prostor pražských Jatek78. A mezi hosty budou lidé z organizací, nadací, hudebníci, sportovci, herci, influenceři, lidé, kterým neziskové organizace pomohly. Vystoupí třeba Aneta Langerová, Lucie Bílá, Pokáč, Lenny, Pavel Šporcl nebo Symfonický orchestr Českého rozhlasu.

