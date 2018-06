Průzkum Kantar TNS: ANO ztrácí, ODS roste, lidovci mimo sněmovnu

ANO by v květnu podle modelu Kantar TNS vyhrálo sněmovní volby s 27 procenty, oproti dubnu si výrazně pohoršilo. Na vzestupu je druhá ODS s 16 procenty. Do dolní komory by se podle agentury dostaly i další dosavadní sněmovní strany, pouze KDU-ČSL by měla čtyři procenta hlasů. Model v neděli zveřejnila Česká televize. Praha 14:05 10. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hranici pěti procent nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny by tak aktuálně překročilo osm politických stran a hnutí. | Zdroj: KANTAR TNS pro Českou televizi/projekt Trendy Česka

Třetí by zůstali Piráti s 14,5 procenta, kteří se oproti předchozímu měření nijak neposunuli. Za nimi by skončily SPD s devíti procenty, KSČM se 7,5 procenta a ČSSD se sedmi procenty. STAN by dostal 5,5 procenta, TOP 09 pět procent hlasů.

O průzkumu Průzkumu se účastnili oprávnění voliči v České republice starší 18 let, kteří splňují podmínky pro vstup do volebního modelu. Náhodným výběrem byl získán reprezentativní vzorek 1200 rozhovorů, z nichž do volebního modelu vstupuje 868 respondentů. Jedná se o respondenty, kteří nevylučují svou účast ve volbách a nepovažují za pravděpodobné, že volbu své preferované strany změní. Dotazování probíhalo ve dnech 12. května až 1. června 2018 prostřednictvím technologie CATI (Computer Assisted Telephone Interview). Statistická chyba volebního modelu se v aktuální vlně měření pohybuje u jednotlivých stran v rozmezí +/- 1,3 až 3,0 procentního bodu. Zdroj: Kantar TNS

Hranici pěti procent nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny by tak aktuálně překročilo osm politických stran a hnutí. Těsně pod touto hranicí by zůstala KDU-ČSL. Žádná další strana pak nedosahuje dvou procent.

ANO zaznamenalo podle Kantar TNS ztrátu už v březnovém průzkum. Oproti dubnu ztratilo 3,5 procentního bodu a dostalo se pod výsledek loňských podzimních voleb. Na úkor ANO posilují podle agentury naopak občanští demokraté. Získali by o 4,5 procentního bodu více než při loňských říjnových sněmovních volbách.

Za poslední tři měsíce podle aktuálního průzkumu výrazně ubylo těch, kteří souhlasí s opětovným jmenováním šéfa ANO Andreje Babiše do premiérského křesla. Nyní tento krok prezidenta Miloše Zemana podporuje 40 procent, v únoru to bylo 56 procent.

Průzkum ukázal naopak nárůst tolerance lidí vůči délce vládnutí bez důvěry. Názor, že by kabinet bez důvěry poslanců neměl vládnout déle než tři měsíce, mělo v únoru 44 procent respondentů, nyní už jen 36 procent dotázaných. S tím, že vládnout bez důvěry se dá víc než rok, nemělo před třemi měsíce problém 20 procent lidí, v květnu 24 procent občanů.

Současné preference ve srovnání s preferencemi před třemi měsíci. | Zdroj: KANTAR TNS pro Českou televizi/projekt Trendy Česka