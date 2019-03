Kantar pro ČT: Volebnímu modelu stále vévodí ANO s 31 procenty, druzí Piráti lehce posílili

V únoru by si hnutí ANO ve volbách do sněmovny polepšilo o 1,5 procenta oproti volbám v roce 2017. Hnutí se tak nadále pohybuje nad ziskem v posledních parlamentních volbách.

Analýza poslaneckého hlasování: Je ANO stranou jednoho muže? A kdo jsou největší rebelové svých stran? Číst článek

U druhých Pirátů a třetí ODS, skončil rostoucí trend preferencí z druhé poloviny roku 2018. „Zhruba třetina voličů ODS právě míří k Pirátům, díky tomu se nůžky preferencí těchto dvou stran rozevírají. Pirátům se v tuto chvíli daří přetahovat příznivce ODS i ze střední generace – třicátníky, čtyřicátníky,“ cituje ČT24 spoluautora výzkumu Pavla Ranocha.

Posílení SPD

Oproti předchozímu průzkumu Kantaru z letošního ledna se ovšem výsledky výrazněji nezměnily. Mírně posílilo třeba hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), a to ze sedmi procent na 9,5 procenta.

Hlavním důvodem je, že SPD nasbírala hlasy zejména mladých a nestabilních voličů. Jedná se buď o mladé voliče ANO, kteří přešli k SPD, nebo nevoliče. Jedná se zejména o lidi s nejnižším vzděláním, upozornil Ranocha.

CVVM: Lidé jsou stále spokojení s programem vlády. Vzrostla nespokojenost s premiérem a ministry Číst článek

Čtvrtá ČSSD poskočila z pěti procent na 6,5 procenta. Pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny by přesáhli ještě komunisté s rovnými šesti procenty hlasů. Přesně na pěti procentech jsou Starostové.

Ostatní průzkumy

Lidovci a TOP 09 od lednového průzkumu oslabili a propadli se tak pod pětiprocentní hranici. Zatímco v minulém průzkumu se ještě držela KDU-ČSL na rovných pěti procentech, nyní by dostala 4,5 procenta. TOP 09 oslabila z předchozích 5,5 procenta na rovná čtyři procenta.

Průzkum prováděla agentura Kantar CZ od 9. února do 1. března. Do volebního modelu bylo zařazeno 890 lidí, kteří nevylučují účast u voleb a uvádějí, že svou volbu nezmění.

Hnutí ANO vede i v průzkumech ostatních agentur. Třeba podle posledního průzkumu Medianu by dostalo 33 procent hlasů a Piráti a ODS shodně po 13 procentech.

Podle Centra pro výzkum veřejného mínění by ANO získalo 30,5 procenta hlasů a Piráti a občanští demokraté by měli shodně 14,5 procenta hlasů. Podle STEM by ANO získalo 31,9 procenta hlasů, Piráti 15,7 procenta a ODS rovných 11 procent.