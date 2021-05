Zemanův projev k Vrběticím byl proti zájmům Česka, myslí si podle průzkumu polovina Čechů

Podoba nového stavebního zákona odpovídá tomu, na čem se de facto shodli developeři, tvrdí Lukl

„Nakonec i to, že bylo povoleno, aby ze sklepů byly stavěny byty, je přesně to, co si developeři přáli, co žádají a co má nějakým způsobem umocnit jejich pozici na trhu,“ komentuje zákon Lukl.