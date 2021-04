Test za vlastní peníze by kvůli návštěvě podniků podstoupila jen asi třetina lidí, ukázal průzkum

Od příštího pondělí budou moct lidé využívat vybrané služby, jako jsou kadeřnictví, pedikúra nebo masáže. Podmínkou bude negativní test na koronavirus. Jak ale ukazuje exkluzivní průzkum společnosti Median pro Český rozhlas, lidé nejsou příliš ochotní nechat se testovat. Třeba PCR test hrazený z vlastních zdrojů by si nechala kvůli kultuře, sportu nebo třeba návštěvě restaurace udělat jen zhruba třetina lidí. Průzkum Praha 6:15 26. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Test PCR hrazený z vlastních zdrojů by si kvůli návštěvě kina, divadla, restaurace nebo kulturní akce nechalo udělat 39 procent lidí. | Zdroj: Median pro Český rozhlas

Epidemie koronaviru v Česku zpomaluje a podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera se od 3. května otevřou vybrané služby zaměřené na péči o tělo. Lidé se tam budou muset prokázat negativním testem. U PCR testu bude platnost sedm dní, v případě antigenního tři dny. Předložit ale lidé budou moct i samotesty.

„Zatím jsme nestanovili hranici, ale je pochopitelné, že je mnohem kratší, takže když si třeba kadeřnice udělá antigenní test, například od své klientky, tak bude platit v tu dobu, ale protože se to ani nezadává do systému, tak není možné ověřit, jak bude dál platný,“ uvádí k využití samotestů ministr.

Antigenní testy jsou pro lidi zdarma jednou za tři dny. Většina zaměstnanců je už teď podstupuje, protože firmy mají povinnost své pracovníky testovat. Pokud chce člověk na vlastní žádost přesnější PCR test, musí si ho zaplatit. Cena se pohybuje v průměru kolem 1500 korun. A jak ukázal průzkum společnosti Median, 59 % lidí odmítá, aby byl tento typ testu povinný před návštěvou kina, divadla, koncertu, sportovní akce nebo restaurace. Naopak pro je 39 % lidí.

Jaká je ochota zavedení povinných antigenních testů před návštěvou různých obchodů a služeb? | Zdroj: Median pro Český rozhlas

„Především by byli ochotní si nechat PCR test udělat na své vlastní náklady lidé ve věku 18 až 29 let, vysokoškoláci. Trošku překvapivé je, že obyvatelé menších obcí by si ve 46 procentech případů nechali udělat PCR test,“ uvádí ředitel Medianu Přemysl Čech.

Názory se liší i podle politických preferencí. Vyšší podporu mají PCR testy u voličů Pirátů a ODS, naopak nejnižší u příznivců ANO a KSČM. Celkově lépe jsou na tom zdravotní pojišťovnou hrazené antigenní testy. Tady se ochota lidí nechat se testovat pohybuje v průměru nad 50 procenty. Nejvyšší je u návštěvy obchodů a to 59 %. Naopak nejnižší u účasti na sportovní akci, která je 44 %.

„Tato otázka na nás možná hází negativní světlo. Když bychom uvažovali, že bychom systematicky nějakým způsobem odměňovali a nutili lidi k tomu, aby se šli otestovat, tak k tomu příliš velká ochota není,“ pokračuje Čech.

Průzkum provedla agentura Median 19. a 20. dubna, mezi 1037 lidmi staršími 18 let. Kompletní výsledky najdete na zpravodajském serveru iROZHLAS.cz.