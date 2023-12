Dohoda lékařů a vlády je podle většiny Čechů dobrá, ukázal průzkum. Kdo spor vyhrál, jim ale jasné není

Dohodu mezi protestujícími lékaři a vládou hodnotí jako dobrou skoro polovina Čechů. Prakticky stejný počet lidí ji ale nepovažuje za správné řešení. Ukázal to průzkum společnosti Median, který si nechal zpracovat Český rozhlas. Konal se 11. a 12. prosince na reprezentativním vzorku tisíce respondentů. Ti odpovídali na otázky ohledně protestu nemocničních lékařů, kteří v prosinci odmítli sloužit přesčasy. Průzkum Praha 6:30 13. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Zástupci zdravotníků, vlády a pojišťovny VZP podepsali minulý týden dohodu. Z veřejného zdravotního pojištění má příští rok jít navíc skoro 10 miliard korun na růst platů a mezd zaměstnanců nemocnic.

Dvě třetiny Čechů nesouhlasí s rentami pro lékaře, ukázal průzkum. Odbory budou dál jednat s vládou Číst článek

„Se zástupci České Lékařské komory jsme dospěli k dohodě, respektive přijali naší nabídku,“ oznámil minulé pondělí po týdnech neúspěšných jednání ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Začínajícím lékařům se od nového roku navýší mzdy o 5 tisíc korun a těm nejzkušenějším o 15 tisíc korun měsíčně. Všichni ostatní pracovníci v nemocnicích dostanou ke své mzdě přidáno pět procent.

Celkem 10 miliard se do platů nebo mezd v nemocnicích dostane prostřednictvím dodatku k úhradové vyhlášce. Nemocnice, které ho podepíší, za to pojišťovna VZP navíc finančně odmění. Vyčlenila na to 3 miliardy.

„Patnáct procent respondentů přiznalo, že neví, jestli je dohoda správná nebo ne. Dva z pěti lidí tvrdí, že dohoda správná je, naopak 45 procent lidí, že není. Názory jsou napříč populací téměř půl na půl. Můžeme ale říci, že s dohodou mírně více souhlasí ti, kteří volili v prezidentských volbách Andreje Babiše. Také s ní trochu více nesouhlasí lidé, kteří jsou ve věku 60 a více let,“ popisuje sociolog agentury Median Ivan Cuker.

Výzkumníci se lidí taky ptali na to, koho ze zúčastněních ve sporu považují za vítěze. Že dohoda mezi protestujícími lékaři a vládou žádného nemá, to si myslí 37 procent lidí. Podle třetiny dotázaných vyšli ze sporu s vládou vítězně lékaři. Necelá čtvrtina vybrala odbory a pouze necelá desetina respondentů považuje za vítěze pacienty.

„To, že vítězem jednání jsou pacienti, uvádí nejčastěji mladí lidé a studenti. Lidé, kteří za vítěze označují lékaře, jsou většinou třicátníci nebo čtyřicátníci a podnikatelé," říká Cuker. Desetina dotázaných uvedla, že vyjednávání s nespokojenými lékaři vyhrála vláda.

Velkou podporu mezi Čechy nemá ani zavedení výsluh pro lékaře. Víc než dvě třetiny lidí jsou proti tomu, aby lékaři dostávali doživotní rentu. Do připravovaného zákona o odměňování lékařů ji chce prosadit prezident České lékařské komory Milan Kubek. Podle něj to může zamezit úbytků lékařů.

S opatřením by ale souhlasila jen čtvrtina dotázaných. 69 procent lidí je proti. Jsou to převážně lidé ve středním věku a také vysokoškolsky vzdělání. S lékařskými výsluhami nesouhlasí častěji voliči koalice SPOLU a hnutí SPD. Proti je i ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL, v jehož gesci výsluhy jsou.