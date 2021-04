Polovina Čechů podporuje hlasování o nedůvěře Babišově kabinetu. Třetina ho chce nechat dovládnout

Premiér Andrej Babiš (ANO) nereagoval na výzvu opozičních stran, aby do pátku požádal sněmovnu o vyslovení důvěry současné vládě hnutí ANO a ČSSD. Koalice Spolu tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09 takový krok chtěla poté, co vládní strany ztratily podporu komunistů. Podle průzkumu agentury Median exkluzivně pro Český rozhlas si necelá polovina obyvatel České republiky myslí, že by premiér sněmovnu o důvěru požádat měl. Praha 6:00 24. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Měl by podle Vás premiér Andrej Babiš nechat hlasovat o důvěře pro jeho kabinet? | Zdroj: Median pro Český rozhlas

Koalice SPOLU dala Andreji Babišovi ultimátum na žádost o vyslovení důvěry 15.dubna. Předseda ODS Petr Fiala tehdy vysvětloval, že je nutné vědět, jak si vláda ve sněmovně stojí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Češi jsou rozdělení v názoru, jestli by měl premiér Andrej Babiš (ANO) žádat poslance o vyslovení důvěry. Poslechněte si reportáž Adama Bejšovce

„Pokud to Andrej Babiš do jednoho týdne neudělá, začneme sbírat podpisy pro svolání mimořádné schůze, na které bychom vyslovovali nedůvěru vládě. Vláda Andreje Babiše samozřejmě nikdy neměla důvěru naší koalice SPOLU. Za této situace, když komunisté řekli, my už tuto vládu nepodporujeme, tak je potřeba vědět, jestli kabinet v poslanecké sněmovně podporu má nebo nemá,“ řekl Fiala.

Jenže do vypršení lhůty premiér Andrej Babiš výzvu opozice nevyslyšel. Koalice SPOLU tak teď projedná další postup. „My chceme v příštím týdnu představit ty další kroky. nemění se nic na tom, co nás vedlo k té výzvě. Vidíme celou řadu těch kroků, ať už ve vztahu k řešení epidemiologické situace nebo nevysvětlené kroky té současné zahraničně-poltické kauze Vrbětice,“ vysvětluje Martin Kupka (ODS).

Hlasování o nedůvěře

K vyvolání hlasování o nedůvěře vládě je potřeba nejméně padesát podpisů poslanců, pro vyslovení nedůvěry potom alespoň 101 poslaneckých hlasů. U veřejnosti ale tento krok jednoznačnou podporu nemá - hlasování o důvěře podporuje jen necelá polovina občanů, vyplynulo z průzkumu Medianu pro Český rozhlas.

„47% procent respondentů si přeje, aby Andrej Babiš nechal hlasovat o důvěře. Nejsilnější stanovisko vyjadřovali především mladí lidé, věková kategorie 18-20 se v 60% procentech vyjádřila pro vyvolání hlasování, podobně studenti v 69% případů. Mezi podnikateli je to 61% respondentů,“ uvedl ředitel agentury Přemysl Čech.

Premiér Andrej Babiš ale už minulý týden řekl, že k žádosti nevidí důvod. „Pár měsíců před volbami určitě není dobrý nápad destabilizovat politickou situaci. Předpokládám, že bychom měli dovládnout až do voleb, protože nás čekají důležité věci, jako naočkování většiny obyvatel, nový rozpočet, evropské peníze,“ míní Babiš.

Předčasné volby?

Průzkum Medianu zároveň ukázal, že necelá třetina lidí si myslí, že by současný vládní kabinet měl úřadovat až do říjnových voleb. „Veřejnost se podle našeho průzkumu v 29% případů přiklání k tomu, aby zůstala do podzimních voleb fungovat stávající menšinová vláda, 16% aby dovládla úřednická vláda, pouze 10% se přiklání k názoru, aby se sestavila nová vláda, na základě poměrů z voleb roku 2017,“ doplňuje Přemysl Čech.

23 procent lidí by si ale podle průzkumu přálo rozpuštění sněmovny a tím pádem předčasné volby. To je varianta, kterou prosazuje koalice Pirátů a hnutí STAN. „Abychom nechali o té případné nové vládě této země rozhodovat občany. Tedy co nejdříve potom, co Senát schválí, a popřípadě pan prezident podepíše, volební zákon, na který v tuto chvíli všichni čekáme. Já za nás musím říct, že za nás tato vláda důvěru nikdy neměla,“ řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Průzkum provedla agentura Median 19. a 20. dubna, mezi 1037 lidmi staršími 18 let.