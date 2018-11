Průzkum: Většina Čechů si myslí, že nová odhalení v kauze Čapí hnízdo budou mít vliv na politickou situaci

Podle průzkumu budou mít nové informace vliv na politickou situaci, polovina z dotazovaných věří, že změny budou zásadní. Pokud by nová zjištění v kauze Čapí hnízdo způsobila konec současné vlády, mělo by podle většiny z nich dojít co nejdříve k předčasným volbám. Vyplývá to z průzkumu agentury Median. Praha 6:10 16. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Téměř třetina považuje za nejlepší řešení současné situace odstoupení premiéra Andreje Babiše. Vláda by ale podle nich měla pokračovat. | Foto: Median

Novými informacemi v kauze Čapí hnízdo, které se v posledních dnech dostaly na veřejnost, by se podle lidí měla zabývat zejména policie a státní zastupitelství. Myslí si to 67 procent z dotazovaných. Čtvrtina potom soudí, že by k nim měla vzniknout speciální nezávislá vyšetřovací komise, nebo že by se na jejich základě mělo ve sněmovně hlasovat o důvěře vládě. Devět procent je považuje za irelevantní nebo si myslí, že by se zjištěními neměl zabývat nikdo.

„Hlasování o důvěře si často přejí voliči pravicové opozice, Pirátů a dalších menších stran (necelá polovina z nich), méně často voliči levice,“ uvádí Median.

Průzkum: Většina Čechů věří, že Babišův syn skončil v zahraničí, aby nemohl vypovídat Číst článek

Většina lidí, 81 procent, se pak shoduje, že zveřejněné informace budou mít vliv na současnou politickou situaci. Polovina z nich dokonce soudí, že změny budou zásadní.

Dvacet devět procent dotazovaných si myslí, že by měla skončit celá vláda, stejné procento je potom toho názoru, že by se naopak vláda ani její složení měnit nemělo. Téměř třetina považuje za nejlepší řešení odstoupení premiéra Andreje Babiše. Současná vláda by ale podle nich měla pokračovat.

„Podpora konce celé vlády je tak nižší než například po kauze Petra Nečase a Jany Nagyové, což může být dáno vyšší důvěrou ve vládu před skandálem nebo tím, že je stále na začátku volebního období,“ uvádí Median.

Naprostá většina skalních voličů hnutí ANO by přitom vládu nechala pokračovat beze změny, stejně se přitom rozhodlo jen 55 procent váhajících voličů tohoto hnutí.

Předčasné volby? Ano

Pokud by současná vláda skončila, mělo by podle většiny dotazovaných dojít k předčasným volbám. Čtyřicet procent lidí by si přálo, aby dovládla současná vláda v demisi, sedmnáct procent by bylo pro úřednickou vládu jmenovanou prezidentem Zemanem. Dalších sedmnáct procent je pro řádné volby v 2021, do té doby by měla vládnout úřednická vláda Miloše Zemana.

Reportéři serveru Seznam zprávy Sabina Slonková a Jiří Kubík rozpoutali v pondělí novými zjištěním v kauze Čapí hnízdo celospolečenskou debatu. Neřeší se ale pouze samotná zjištění a jejich dopad na českou politickou scénu, ale také způsob, jakým novináři informace získali.

Necelá třetina lidí (29 %) nedovede jednání reportérů posoudit. Zbytek dotazovaných se spíše přiklání k názoru, že chování bylo neetické (38 %), proti je potom 33 procent dotazovaných. U voličů hnutí ANO výrazně převažuje názor, že chování bylo neetické.

Bylo v jednání novinářů Slonkové a Kubíka něco neetického? | Foto: Median

Respondenti výzkumu měli také uvést tři nejčastější zdroje, ze kterých čerpají informace. Téměř polovina z nich (49 %) uvedla Českou televizi. Na druhém místě skončily komerční televize (46 %) a na třetím portály Seznam.cz (34 %). Za první trojicí se umístila rodina a známí (29 %). O páté a šesté místo se dělí sociální sítě a vysíláním rozhlasových stanic, které mají shodně 22%.

Rozhovor s Andrejem Babišem mladším zveřejnil server Seznam Zprávy v pondělí v podvečer. Průzkum udělala společnost Median v úterý a ve středu. Zúčastnilo se ho 1015 respondentů starších 18 let.

Kdo by se měl novými zprávami v kauze Čapí hnízdo zabývat? | Foto: Median