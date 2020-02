Téměř 70 procent Čechů považuje ombudsmana za důležitého. Pro funkci jsou zejména voliči pravice

Institut veřejného ochránce lidských práv je důležitý pro dvě třetiny Čechů. Ukázal to průzkum agentury Median, který si nechal exkluzivně zpracovat Český rozhlas. V lednu se ho účastnilo přes tisíc respondentů nad 18 let. Současné ombudsmance Anně Šabatové končí šestiletý mandát 18. února. Nového ombudsmana mají poslanci volit příští týden ve středu. Praha 6:30 8. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Funkce ombudsmana, veřejného ochránce občanů proti porušování jejich práv ze strany úřadů a jiných institucí, funguje v Česku od roku 2000. Jak je podle Vás funkce ombudsmana pro českou společnost důležitá? | Zdroj: Median/iROZHLAS.cz

„Myslím, že je to dobrá věc, že by měl bejt. Doufám, že ji nevyužiju, ale je dobře že ta funkce tady je. Je to důležitá role.“ Tak odpověděli náhodně oslovení lidé v ulicích Prahy na otázku, jestli považují funkci ombudsmana za důležitou. Podobné naladění společnosti ukázal i průzkum agentury Median, říká sociolog společnosti Michal Geisler.

„68% respondentů považuje funkci veřejného ochránce lidských práv za důležitou, opačně se vyslovilo pouze 27%,“ přiblížil analytik společnosti Median Michal Geisler. Význam ombudsmana pro českou společnost podle něj oceňují tři čtvrtiny lidí s vysokoškolským vzděláním.

„Za důležitou tuto pozici považují obyvatelé z větších měst, voliči pravicové opozice, Pirátů a ti kteří v minulé prezidentské volbě volili Jiřího Drahoše,“ dodal.

Ombudsman je pověřen státem, aby řešil stížnosti lidí na jednání státní správy. Jeho úřad v Česku existuje od roku 2000. Sídlí v Brně. Za 20 let existence zastávali funkci veřejného ochránce práv tři lidé - Otakar Motejl, Pavel Varvařovský a právě úřadující Anna Šabatová.

Tři kandidáti

Její šestiletý mandát končí 18. února. Nového ombudsmana by měli poslanci zvolit příští středu 12. února. Budou vybírat ze tří kandidátů. Senátoři navrhli vládního zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva Víta Alexandera Schorma a advokáta Jana Matyse. Dva kandidáty mohl navrhnout i prezident Miloš Zeman, nakonec ale nominoval jen Stanislava Křečka.

„Byl dlouhodobý předseda Sdružení na ochranu nájemníků, tedy to co je ombudsman, který má chránit práva a vy víte, že zejména v devadesátých letech byli nájemníci tou slabší stranou sporu. To je pro mě doporučení,“ popsal prezident.

Končící ombudsmanka Anna Šabatová nominaci Stanislava Křečka nepovažuje za seriózní návrh. Další dva senátní kandidáti by podle ní splnili svou úlohu dobře.

„Oba dva jsou možní kandidáti. Nemám žádní informace, že by třeba byli spojen s nějakou politickou stranou, nebo že by bylo něco v jejich životě, co by je diskvalifikovalo. Jsou různí, jak věkově, tak profesní kariérou a já nebudu v tuto chvíli říkat ty preference,“ vysvětlila.

Kauza Válková

Křečka navrhl na post ombudsmana prezident Zeman až poté, co se kandidatury vzdala poslankyně hnutí ANO a bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková. Ta čelila kritice kvůli článku ze 70. let o ohraném dohledu nad disidenty, který napsala s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem.

Ten nesl přímou odpovědnost za několik desítek justičních vražd. Podílel se i na politickém procesu s Miladou Horákovou. Válková ale tvrdila, že ho blíž neznala.

„To jsme nevěděli, myslím, nikdo. Později jsem se dozvěděla, o koho šlo. A taky jsem říkala, představte si, že u nás pracoval Urválek a vypadal tak normálně. Protože jsem byla samozřejmě šokovaná,“ řekla Válková.

Kancelář veřejného ochránce práv prověřila desetitisíce stížností. O Anně Šabatové se v poslední době výrazněji mluvilo kvůli její obhajobě zahalování muslimské studentky ve škole.

V bilančním proslovu ve sněmovně požádala poslance, aby se ve volbě jejího nástupce nenechali zmást líbivými řečmi a zvolili toho, kdo bude pravdivě, poctivě a statečně vykládat právo ve prospěch všech, kdo se na něj obrátí.