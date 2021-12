S mírným omezením kvůli koronaviru v roce 2022 počítá většina Čechů, vyplývá z průzkumu

Do jaké míry očekáváte, že vás i v příštím roce bude omezovat covidová epidemie? Na to se zeptala agentura Median v exkluzivním průzkumu pro Český rozhlas. S nějakými omezeními kvůli epidemii koronaviru v příštím roce počítají téměř dvě třetiny Čechů. Praha 11:09 30. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít S mírným omezením počítají nejčastěji lidé z měst nad 100 tisíc obyvatel a voliči Pirátů se Starosty a koalice Spolu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Další pětina lidí se podle průzkumu domnívá, že protiepidemická opatření budou zásadní. A naopak zhruba každý osmý dotázaný žádná osobní omezení příští rok neočekává.

Ředitel agentury Median Přemysl Čech vysvětluje, jaká skupina obyvatel s dalšími opatřeními počítá: „Mezi těmi, kteří očekávají, že nás covid bude trochu omezovat, najdeme obyvatele z velkých měst nad 100 tisíc obyvatel, voliče PirSTANu a Spolu. Další výrazné charakteristiky napříč demografickými skupinami jsme nepozorovali.“

Třídenního průzkumu se v polovině prosince zúčastnilo 1065 lidí starších 18 let.

Už teď ale víme, že některá opatření začnou platit hned v lednu. Vláda by chtěla zavést častější testování na koronavirus ve firmách, a to i očkovaných pracovníků. Povinnost by měla být od 17. ledna. Všichni zaměstnanci by se měli testovat jednou za tři až pět dní, podobně jako školáci a studenti.

„Bude fungovat testování pomocí antigenních testů ve firmách pro všechny, včetně těch, co mají třetí dávku (očkování) a to v režimu tří až pětidenním intervalem. Detaily domluvíme s tripartitou tak, aby to bylo co nejpohodlnější pro zaměstnance, zaměstnavatele a nejlépe to chránilo občany České republiky,“ sdělil ve středu po jednání vlády ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Válek zdůraznil, že kvůli nově variantě omikron přijde do Česka další vlna pandemie. Ta by podle něj měla vrcholit poslední týden v lednu a první týden v únoru.

Do 2. ledna stále platí omezení v restauracích – kdy u jednoho stolu můžou sedět maximálně 4 lidé, kteří nejsou z jedné domácnosti. Příští týden by vláda měla podle Válka prodiskutovat zkrácení karantény a izolace nakažených. Upřesní se také lhůta pro očkování po prodělání nemoci.