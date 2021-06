Průzkum: K říjnovým volbám se chystá 66 procent Čechů, nejdůležitějším tématem je stav zdravotnictví

K říjnovým volbám do poslanecké sněmovny se chystají dvě třetiny lidí. Ukazuje to průzkum agentury Median pro Český rozhlas. Sociologové se ptali minulý týden více než tisíce respondentů. Po rok a půl trvající koronavirové pandemii považují lidé v Česku za jedno z nejdůležitějších témat voleb stav českého zdravotnictví. Samotné řešení covidové krize ale Češi zařadili až na desáté místo nejpodstatnějších témat. Praha 6:00 30. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Prezident Miloš Zeman vyhlásil termín říjnových voleb k překvapení politiků už na konci loňského prosince - stranám tak oficiálně začalo období příprav na volební klání. A hlasovat chce podle výsledků průzkumu agentury Median 66 procent dotazovaných - nejčastěji to jsou absolventi vysokých škol a také lidé ve věku nad 60 let. Vyšší zájem o účast je i mezi podnikateli a obyvateli Jihomoravského kraje. Naopak 32 procent dotázaných - tedy skoro třetina - se k volbám nechystá. Jako důvod nejčastěji uvádějí, že je politika nezajímá nebo jí jsou znechucení.

„Především mladší lidé ve věku 18 až 29 let ve 41 procentech uvádějí, že by se voleb neúčastnili. Lidé bez maturity tak uvádí ve 42 procentech. V Ústeckém kraji je to dokonce 57 procent lidí, kteří uvažují, že se voleb nezúčastní,“ řekl Radiožurnálu ředitel agentury Median Přemysl Čech.

Klíčovými tématy pro politiky v nadcházejících volbách by měly být bezpečnost občanů a stav zdravotnictví - myslí si to 90 procent oslovených. Důležitý je podle dotazovaných také stav veřejných financí a životní úroveň obecně. Nejméně lidí označilo za podstatné téma přistěhovalectví - konkrétně 71 procent respondentů. To, že by se měli politici zaměřit na řešení koronavirové krize, si pak myslí necelých 80 procent lidí, upřesnil Přemysl Čech.

„Problematika kvalitního zdravotnictví, bezpečnosti občanů, veřejné finance, ty nejpreferovanější kategorie, jsou svým způsobem nadčasové. To, co hýbe tím vývojem jeden a půl roku, je koronavirová krize. Trošku mě překvapilo, že koronavirová krize byla jmenována až v nějakém desátém pořadí.“

Komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman se domnívá, že současná vládní koalice hnutí ANO a ČSSD, a zejména premiér a šéf ANO Andrej Babiš, usilují o to, aby koronavirová krize nebyla hlavním tématem voleb.

Lidé v Česku považují za jedno z nejdůležitějších témat voleb stav českého zdravotnictví. | Zdroj: Median pro Český rozhlas

„Andrej Babiš se snaží, aby téma koronaviru nebylo tématem voleb, aby lidé zapomněli na to, co se stalo v uplynulých měsících. Je si vědom toho, že kdyby to bylo hlavní téma, tak by mu to neprospělo. I podle nejrůznějších čísel se ukázalo, že Česká republika epidemii nezvládla. Pokud ta situace zůstane klidná, tak si myslím, že se téma koronaviru nestane hlavním tématem voleb,“ vysvětloval Hartman.

Jak velkou roli koronavirová krize nakonec sehraje, bude podle Hartmana záležet na dalším vývoji počtu nakažených v Česku zejména těsně před volbami. Hlasovat budou Češi 8. a 9. října.