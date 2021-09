Většina Čechů očekává na podzim příchod další vlny epidemie covidu-19, vyplývá z průzkumu

S končícím létem začínají v Česku zatím jen mírně narůstat počty nově nakažených koronavirem. Například za středu přibylo bezmála 400 nových případů a v nemocnici s covidem ležela asi stovka lidí. Z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas vyplývá, že většina lidí na podzim očekává příchod další vlny epidemie. Jen čtvrtina lidí věří, že už další zhoršení situace nepřijde. Praha 7:01 10. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čtvrtina lidí oslovených v průzkumu Medianu další vlnu epidemie koronaviru nečeká | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Vycházíme z určité premisy, kdy podle vývoje i v okolních zemích předpokládáme, že může dojít k určitému zhoršení epidemické situace v České republice,“ vysvětloval na konci srpna ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) zpřísnění pravidel pro kontrolu dodržování proticovidových opatření na pražském Letišti Václava Havla.

Čísla mu navíc dávají za pravdu. Denní počty nakažených v mezitýdenním srovnání stoupají nepřetržitě od konce srpna. A příchod další vlny předpokládá i většina Čechů - v průzkumu agentury Median to uvedlo 69 procent dotazovaných.

„Pesimističtí jsou voliči Pirátů a STAN, kteří v 78 procentech předpokládají, že nás další vlna covidu nemine. Příchod další vlny ve vyšší míře očekávají i lidé v produktivním věku 30 až 44 let a vysokoškoláci,“ řekl Radiožurnálu ředitel Medianu Přemysl Čech.

Podle imunologa z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd Václava Hořejšího se dal nárůst nakažených čekat.

„Obecně to není překvapení. Důležité ale je, kolik z toho je nebo bude těch vážných průběhů hospitalizací a úmrtí. Já jsem přesvědčen, že to bude ve srovnání s tím, co jsme zažili v minulých vlnách, mnohem méně. Toto se potvrzuje i v jiných zemí, kde ten nástup vlny nebo vlnky začal o dva tři týdny dříve,“ míní Hořejší.

Jaká část Čechů očekává další vlnu epidemie koronaviru? | Zdroj: Median pro Český rozhlas

Roli hrají zkušenosti

Čtvrtina lidí oslovených v průzkumu Medianu ale další vlnu epidemie nečeká - nejčastěji to jsou voliči SPD. Pět procent respondentů odpovědělo, že neví.

Loni touto dobou začaly počty nakažených stoupat nad tisíc denně, ve druhé polovině října dokonce nad deset tisíc. Maximem při loňské podzimní vlně bylo na začátku listopadu přes 15 700 nových případů koronaviru za den. Právě zkušenosti z uplynulého roku a půl mohou hrát podle Čecha roli v převažujícím názoru, že nás další vlna epidemie nemine ani tentokrát.

„Možná, že vysoké číslo téměř 70 procent respondentů očekávajících další vlnu vychází pragmaticky z minulých etap, kdy jsme byli ubezpečováni, že další vlna nehrozí a nepřijde, ale ne vždy tomu tak bylo,“ doplnil Přemysl Čech.

V průzkumu agentury Median odpovídalo v posledních pěti srpnových dnech přes tisíc lidí nad 18 let.