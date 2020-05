Průzkum: polovina lidí chce nosit roušky, i když nebudou povinné. Vakcínu odmítly dvě pětiny Čechů

Více než polovina lidí plánuje nosit roušku, i když to už nebude povinné. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Průzkum ale taky ukázal, že očkovat proti koronaviru, pokud by už existovala vakcína, by se nedaly víc než dvě pětiny lidí. A 51 procent respondentů si myslí, že koronavirová krize za námi ještě není - i když ministr zdravotnictví říkal minulé pondělí něco jiného. Praha 18:00 24. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko v době epidemie koronaviru. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Krize je za námi. Víte, že nám postupně každý den klesá počet hospitalizovaným pacientů a potřebujeme se podívat, co je před námi,“ prohlásil před týdnem ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za hnutí ANO).

S jeho tvrzením souhlasí podle průzkumu společnosti Median 45 % dotázaných. Naopak 51 % respondentů se domnívá, že koronavirová krize ještě za námi není.

Častěji jsou mezi nimi ženy a starší lidé. Ti, které oslovil Český rozhlas, se bojí návratu nákazy.

Polovina dotázaných se nedomnívá, že je krize za námi. | Zdroj: Median

Podle průzkumu by 52 % lidí bylo ochotných nosit roušku v budoucnu i dobrovolně. Jsou mezi nimi hlavně ženy a senioři. Víc než tři čtvrtiny dotázaných by si roušku nasadily při návštěvě v domovech pro seniory. Dvě třetiny pak třeba u lékaře a víc než polovina lidí ve veřejných dopravních prostředcích.

V uzavřených prostorech - například v práci - by roušku používaly víc než dvě pětiny lidí. To je podle ředitele agentury Median Přemysla Čecha důležité.

Největší ochota nosit roušky je u lékaře a v domovech pro seniory. | Zdroj: Median

Polovina respondentů uvedla, že je ochotna nosit roušky i v budoucnu. | Zdroj: Median

„Myslím si, že je docela důležité to číslo 42 % nosit roušku v uzavřených prostorech, jestliže má dojít k dalšímu uvolňování, budou se lidé vracet do zaměstnání, tak toto bude důležitý aspekt, že se lidé nadále budou chránit mezi sebou,“ uvedl Čech.

Vědecké týmy po celém světě se snaží co nejrychleji vyvinout vakcínu na nemoc Covid-19. Až bude, nechalo by se jí podle průzkumu očkovat 49 procent lidí v Česku. Naopak 43 % by ji odmítlo.

Častěji by očkování využili muži a lidé z Prahy a Středočeského kraje. Výsledek překvapil ředitele Medianu Přemysla Čecha. Očekával mezi lidmi větší ochotu nechat se očkovat.

43 % respondentů by odmítlo případnou vakcinaci proti novému typu koronaviru. | Zdroj: Median

„Myslím, že celý ten zdravotnický systém nedovolí masově využívat něco nevyzkoušeného. V těch minulých letech tady u nás vznikal určitý odpor vůči očkování. Možná, že v tom čísle se projevuje taky do určité míry nejasnost toho vývoje, možná právě i to, že ta vakcína není jasná, není vyzkoušená. Takový ten krok do neznáma může prostě v lidech vyvolávat určitou obavu,“ řekl Čech.

Průzkumu společnosti Median se 20. a 21. května zúčastnilo 1007 starších 18 let.