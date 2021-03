PRŮZKUM: Většina Čechů tvrdí, že vládní opatření dodržují. Nejvíc jim vadí zavření dalších obchodů

Devět z deset Čechů tvrdí, že striktně dodržují stanovená protiepidemická opatření. Vyplývá to z průzkumu Medianu pro Český rozhlas. Jako nejúčinnější opatření lidé hodnotí povinné nošení roušek a respirátorů, naopak jako nejméně účinné opatření hodnotí další zavírání obchodů nebo omezení pohybu mezi okresy. Praha 6:02 5. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pro většinu Čechů jsou vládní protiepidemická opatření srozumitelná a dodržují je. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vláda od pondělí 1. března omezila pohyb mezi okresy. Ten je možný jen při cestě do práce, k lékaři nebo na úřady. Povinné je také nošení respirátorů nebo nanoroušek v obchodech nebo hromadné dopravě. Uzavřené jsou opět také školy a školky a některé obchody, které dříve měly výjimku.

Pro více než polovinu obyvatel České republiky jsou podle průzkumu protiepidemická opatření naprosto srozumitelná, třetina je chápe jen částečně. Devět procent dotázaných se v nich vůbec neorientuje.

„Nejsrozumitelnější jsou pro seniory. Naopak v nejmladší věkové kategorii 18-29 let se v nich zcela orientuje pouze pětina,“ řekl Radiožurnálu Přemysl Čech ze společnosti Median s tím, že více než polovina lidí v nejmladší skupině opatřením rozumí částečně.

V nařízeních se podle něj také lépe orientují ti, kteří se chtějí nechat naočkovat, a také ti, kteří opatření dodržují.

Drtivá většina dotázaných také podle svých slov opatření dodržuje. Nejvíc senioři, z nichž tři čtvrtiny odpověděly, že se jimi rozhodně řídí. Naopak v nejmladší skupině je to jen třetina. Pouze osm procent Čechů podle průzkumu pravidla nedodržuje.

„Kraje, či velikosti bydliště nehrají v otázce dodržování opatření významnou roli. Avšak voliči, kteří ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 volili SPD, uváděli, že opatření dodržují z 84 procent. U ANO to pak je 98 procent, u ČSSD 96 procent nebo u ostatních opozičních stran 91 procent. Bez mála pětina odpůrců očkování pak uvedla, že opatření nedodržuje, zatímco u sympatizantů očkování jsou to pouhá tři procenta,“ vysvětlil Čech.

Účastníci průzkumu také měli zhodnotit účinnost opatření a to jako ve škole, tedy na škále 1 až 5. Nejlépe dopadlo nošení respirátorů a nanoroušek ve veřejných prostorách, které dostalo průměrnou známku 2,03, a povinné testování zaměstnanců podniků s průměrem 2,08. S trojkou skončilo uzavření škol a omezení pohybu mezi okresy. Nejhůř dopadlo uzavření dalších podniků.

„Nejméně kritičtí byli ve všech hodnoceních senioři, nejvíce kritičtí pak lidé ve věkové kategorii 30 - 44 let,“ popsal Čech. Povinné testování vadí jak podnikatelům, tak i samotným zaměstnancům. „Obecně pak platí, že jsou ve všem kritičtější odpůrci vakcinace,“ doplnil.

Hodnocení účinnosti opatření v bleskovém průzkumu | Zdroj: Median

Názory na uzavření průmyslových podniků jsou velmi vyrovnané, většinu ale mají odpůrci nejtvrdší formy lockdownu. Těch je polovina. „Souhlasný názor k uzavření průmyslových podniků klesá společně s věkem. Dále by pro uzavírání průmyslových podniků byli spíše lidé v Praze a středních Čechách, než na Moravě,“ vysvětlil Čech.

Zavírání průmyslu odmítají hlavně odpůrci očkování. „U lidí, kteří se chtějí nechat očkovat, je názor vyrovnaný, lehce však převažují zastánci uzavření průmyslu,“ řekl na závěr Přemysl Čech.

Bleskového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas se ve dnech 2. a 3. března 2021 zúčastnilo 1020 respondentů starších 18 let. Statistická odchylka činí 1,5 procentního bodu u postojů, které má pět procent respondentů, a až 3,5 procentního bodu u postojů, které zastává 50 procent respondentů.