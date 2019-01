Strach z budoucnosti. Češi se bojí nedostatku pitné vody, teroristických útoků i migrace, ukázal průzkum

Chybějící pitná voda, útoky Islámského státu v Evropě nebo hromadné stěhování lidí napříč kontinenty. Těchto hrozeb se Češi do budoucna obávají nejvíce. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Praha 9:36 1. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Lidé plýtvají pitnou vodou a mám pocit, že když se tak budou chovat dál, tak že reálně hrozí, že pitné vody nebude dost pro všechny,“ říká respondentka ankety. | Foto: Ondřej Wolf

Víc než tisícovky náhodně vybraných respondentů se výzkumníci v první polovině prosince ptali na třináct hrozeb z oblasti vojenské, politické, sociokulturní a environmentální. Ukázalo se, že v posledních letech podle mínění obyvatel Česka roste hlavně závažnost hrozeb spojených se změnami klimatu. Naopak terorismu se bojí méně lidí než v minulosti.

„Velkým problémem by mohl být vliv určitých zemí na naši republiku. Tím konkrétně myslím třeba Rusko.“

„Klimatické změny způsobují určité demografické proměny, a to samozřejmě vyvolává ve společnosti neklid a možná nějaké přehnané reakce.“

„Lidé plýtvají pitnou vodou a mám pocit, že když se tak budou chovat dál, tak že reálně hrozí, že pitné vody nebude dost pro všechny.“

Takto odpovídali lidé v anketě Radiožurnálu na otázku, co považují aktuálně za největší hrozbu pro Česko a Evropu:

A jejich odpovědi výrazně korespondují s výsledky průzkumu Median. Z něj vyplývá, že lidé nejvíce bojí právě nedostatku pitné vody. Za velmi závažnou hrozbu to označilo 60 procent respondentů.

Klimatické změny a terorismus

A více než polovinu oslovených také velmi znepokojuje hrozba, že budou mít změny klimatu vliv na úrodu a stěhování lidí po kontinentech.

Závažnost hrozeb pro Evropu a kvalitu života jejích obyvatel v roce 2019 | Foto: agentura Median

„Výrazně posílilo vnímání environmentálních hrozeb - to znamená změn klimatu a jejich vliv na úrodu a stěhování lidí po kontinentech a podobně. To byl ještě loni v podstatě tak marginálně vnímaný problém, který za velmi vážný označovala 38 procent lidí, dneska to je 52 procent lidí,“ uvedl pro Radiožurnál sociolog z agentury Median Daniel Prokop.

Jako jedno z nejzávažnějších rizik Češi stále vnímají možné útoky Islámského státu v Evropě. Meziročně ale tato hrozba ztrácí na naléhavosti. Zatímco loni byly útoky islamistů velmi závažnou hrozbou podle téměř 70 procent respondentů, letos si to myslela jen více než polovina dotázaných.

Velmi závažné hrozby pro Evropu a kvalitu života jejích obyvatel– srovnání výhledu na další rok z let 2018, 2017 a 2016 | Foto: agentura Median

„Výrazně to klesá. Obavy z terorismu jsou hodně závislé na tom, co se děje reálně v dané společnosti. Když jsou nějaké teroristické útoky, tak narostou k nějakým 70 procentům. To procento lidí, které se toho velmi obávají, je teď zhruba na 50 procentech,“ dodal Prokop.

Výzkumníci se respondentů ptali také na to, jestli by kvůli hrozbě nedostatku pitné vody omezilo vlastní spotřebu. „Určitě ano“ na tuto otázku odpovědělo 60 procent dotázaných.

Omezili byste kvůli hrozbě nedostatku vody vlastní spotřebu pitné vody? | Foto: agentura Median